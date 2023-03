сегодня



Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER



Frank Bello (ANTHRAX) и Mike Tirelli (RIOT, MESSIAH'S KISS, HOLY MOTHER) присоединились к STEEL PANTHER для исполнения кавер-версии WHITESNAKE "Slide It In" в рамках выступления 16 марта в Irving Plaza, New York City, — видео доступно ниже.





