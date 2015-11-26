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Гитарист STEEL PANTHER : «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»



В рамках недавнего интервью гитарист STEEL PANTHER Satchel вспомнил особенно забавный случай встречи с легендарным фронтменом DOKKEN Don'ом Dokken'ом, когда обе группы выступали на M3 Rock Festival в Мэриленде.



«Мы никогда не играли там раньше. Я бродил по окрестностям и нашёл место, куда все группы ходят поесть. Жаль, что это не Pizza Hut; еда была не очень хорошей. Я пошёл, взял еды и стал искать место, где можно присесть. Там была куча народу — там играла куча групп, так что там было больше народу, чем в "Pizza Hut". Я искал кого-нибудь из своей группы, чтобы сесть рядом и не чувствовать себя неловко. И тут увидел [вокалиста STEEL PANTHER] Michael'a Starr'a — он был прямо по курсу — и я такой: "О чёрт, Michael сидит рядом с каким-то бездомным, у которого выпадают волосы, у него поганые зубы и всё такое". Но решил: "Ну и хрен с ним. Я сяду рядом с ним и этим бездомным". Я пошёл и сел, и тут меня осенило: "Вот дерьмо. Это не бездомный. Это сраный Don Dokken!" А я сел рядом с Don'ом Dokken'ом и Michael'ом. И он оказался очень милым парнем, с ним было классно общаться. Он говорил о том, что любит сажать цветы на заднем дворе или что-то в этом роде. А я-то всё время думал, что он полное дерьмо... И я только и мог думать об этом, пока пытался есть... Ну а ещё думал о двух вещах — о том, что у Don'а на подбородке висит кусок курицы барбекю. И он не подозревает об этом. А я всё ломал голову: "Когда же он отвалится?". И ещё я задумался: "Боже мой, надеюсь, я не буду похож на Don'a в его возрасте". И тут меня осенило: "Вот же срань, мне ж стукнет столько через шесть месяцев!"»







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