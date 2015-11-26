Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

22 июл 2020 :
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STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом
17 июн 2020 :
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Новое видео STEEL PANTHER
10 июн 2020 :
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Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»
7 май 2020 :
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STEEL PANTHER спасают кисок
21 апр 2020 :
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Новое видео STEEL PANTHER
18 апр 2020 :
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Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»
21 янв 2020 :
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FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN
9 янв 2020 :
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Новое видео STEEL PANTHER
1 дек 2019 :
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Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER
22 ноя 2019 :
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Новое видео STEEL PANTHER
16 окт 2019 :
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STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»
25 сен 2019 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
7 сен 2019 :
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Новая песня STEEL PANTHER
28 авг 2019 :
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Барабанщик STEEL PANTHER: «Движение #MeToo никак на нас не отразилось»
10 авг 2019 :
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Новое видео STEEL PANTHER
5 авг 2019 :
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Мультикамерная съёмка с выступления STEEL PANTHER
30 июл 2019 :
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Видео с выступления STEEL PANTHER
9 июл 2019 :
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Новый альбом STEEL PANTHER выйдет осенью
3 июл 2019 :
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Новый сингл STEEL PANTHER выйдет летом
12 июн 2019 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
25 фев 2019 :
|
GUS G. исполнил с STEEL PANTHER кавер-версию OZZY
5 дек 2018 :
|
«Горбатая гора» от STEEL PANTHER
3 дек 2018 :
|
Басист STEEL PANTHER лечится от секс-зависимости
13 ноя 2018 :
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STEEL PANTHER начнут запись на этой неделе
29 сен 2018 :
|
Гитарист STEEL PANTHER играет на гитаре Hello Kitty
10 авг 2018 :
|
Гитарист STEEL PANTHER демонстрирует педаль
8 авг 2018 :
|
Pussy Melter от STEEL PANTHER
22 фев 2018 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
23 янв 2018 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
18 окт 2017 :
|
Винил от STEEL PANTHER
7 сен 2017 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
17 май 2017 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
24 мар 2017 :
|
Новый альбом STEEL PANTHER доступен для прослушивания
17 мар 2017 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
10 фев 2017 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
16 дек 2016 :
|
Видео с текстом от STEEL PANTHER
23 ноя 2016 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
23 ноя 2016 :
|
NIKKI SIXX не фанат STEEL PANTHER
22 ноя 2016 :
|
Концерт STEEL PANTHER в прямом эфире
11 ноя 2016 :
|
Гитарист STEEL PANTHER: «Сторонники Клинтон — не грустите!»
30 сен 2016 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
8 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER
23 июл 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления STEEL PANTHER
19 июл 2016 :
|
Лучшие моменты с выступления STEEL PANTHER в Канаде
6 июн 2016 :
|
Вокалист STEEL PANTHER о новом альбоме
12 май 2016 :
|
Вокалист STEEL PANTHER рассказал о новом альбоме группы
27 апр 2016 :
|
Вокалист STEEL PANTHER об Axl/DC
7 мар 2016 :
|
Вокалист ALTER BRIDGE/SLASH присоединился на сцене к STEEL PANTHER
24 фев 2016 :
|
STEEL PANTHER выступили на улице
13 фев 2016 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
8 фев 2016 :
|
Барабанщик KORN: «Я оригинальный барабанщик STEEL PANTHER»
29 янв 2016 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
15 янв 2016 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
8 янв 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза STEEL PANTHER
27 дек 2015 :
|
Акустический альбом STEEL PANTHER выйдет в феврале
12 авг 2015 :
|
Профессиональное видео c выступления STEEL PANTHER
4 авг 2015 :
|
MILEY CYRUS присоединилась на сцене к STEEL PANTHER в ходе исполнения хита DEF LEPPARD
2 авг 2015 :
|
Новое видео STEEL PANTHER с моделью Playboy
17 июл 2015 :
|
Вокалист STEEL PANTHER и басист MR. BIG исполняют VAN HALEN
20 июн 2015 :
|
COREY TAYLOR присоединился на сцене к STEEL PANTHER
4 апр 2015 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
28 мар 2015 :
|
STEEL PANTHER исполняют песню KANYE WEST
16 фев 2015 :
|
STEEL PANTHER: "Музыка KANYE WEST - как пердёж осла"
25 янв 2015 :
|
MARTY FRIEDMAN и TOMMY THAYER присоединились к STEEL PANTHER
25 янв 2015 :
|
STEEL PANTHER расширили состав
18 янв 2015 :
|
STEEL PANTHER в 'Jimmy Kimmel Live!'
12 янв 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER
6 янв 2015 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
20 дек 2014 :
|
Видео с акустического концерта STEEL PANTHER
16 дек 2014 :
|
STEEL PANTHER не собираются выпускать «серьёзный» альбом
13 дек 2014 :
|
Видео с текстом от STEEL PANTHER
11 дек 2014 :
|
Видео с акустического концерта STEEL PANTHER
9 дек 2014 :
|
Рождественский сингл от STEEL PANTHER
22 ноя 2014 :
|
Вокалист STEEL PANTHER: "VAN HALEN - основоположники металла 80-ых"
20 ноя 2014 :
|
Музыканты STEEL PANTHER: «Рок не мёртв, но надо знать, где его искать»
3 окт 2014 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
16 авг 2014 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
4 авг 2014 :
|
|Профессиональное видео полного выступления STEEl PANTHER
31 июл 2014 :
|
За кулисами со STEEL PANTHER
17 апр 2014 :
|
Вокалисты BLACK VEIL BRIDES, FOZZY присоединились на сцене к STEEL PANTHER
15 апр 2014 :
|
Акустика от STEEL PANTHER
12 апр 2014 :
|
BILLY RAY CYRUS присоединился на сцене к STEEL PANTHER
11 апр 2014 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
8 апр 2014 :
|
Акустика от STEEL PANTHER
6 апр 2014 :
|
Акустика от STEEL PANTHER
28 мар 2014 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
21 янв 2014 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
14 янв 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER
8 янв 2014 :
|
11-летний AIDEN FISHER выступил с STEEL PANTHER
2 янв 2014 :
|
STEEL PANTHER о новом годе
11 дек 2013 :
|
STEEL PANTHER исполнили новый трек
15 ноя 2013 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
29 окт 2013 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
24 сен 2013 :
|
Название нового альбом STEEL PANTHER
6 авг 2013 :
|
COREY TAYLOR исполнил POISON с STEEL PANTHER
26 июл 2013 :
|
GUS G. выступил с STEEL PANTHER
15 май 2013 :
|
Акустика от STEEL PANTHER
2 май 2013 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
11 апр 2013 :
|
STEEL PANTHER выступят на свадьбе KROEGER-LAVIGNE
7 апр 2013 :
|
Новый альбом STEEL PANTHER выйдет в сентябре
28 фев 2013 :
|
GLEN SOBEL исполнил классику GUNS N' ROSES с STEEL PANTHER
23 фев 2013 :
|
STEEL PANTHER записывают новый альбом
3 фев 2013 :
|
Участники JUDAS PRIEST присоединилсь на сцене к STEEL PANTHER
21 дек 2012 :
|
Гитарист MACHINE HEAD присоединился на сцене к STEEL PANTHER
5 дек 2012 :
|
VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DIO со STEEL PANTHER
9 ноя 2012 :
|
Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER
8 ноя 2012 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
30 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
16 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
15 окт 2012 :
|
Выход нового DVD STEEL PANTHER перенесен
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
28 сен 2012 :
|
Трейлер нового DVD STEEL PANTHER
22 сен 2012 :
|
Трейлер нового DVD STEEL PANTHER
15 сен 2012 :
|
Трейлер нового DVD STEEL PANTHER
7 сен 2012 :
|
Трейлер нового DVD STEEL PANTHER
31 авг 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
25 авг 2012 :
|
Трек-лист нового DVD STEEL PANTHER
23 авг 2012 :
|
Фрагмент нового DVD STEEL PANTHER
13 авг 2012 :
|
Профессиональная съемка с выступления STEEL PANTHER
7 авг 2012 :
|
Трейлер нового DVD STEEL PANTHER
26 июл 2012 :
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DAVID DRAIMAN, TOMMY CLUFETOS выступили со STEEL PANTHER
24 июн 2012 :
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Видео с выступления на Hellfest STEEL PANTHER
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER на Download
12 июн 2012 :
|
COREY TAYLOR присоединился к STEEL PANTHER
5 июн 2012 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
4 июн 2012 :
|
VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DIO, DEF LEPPARD вместе с STEEL PANTHER
9 май 2012 :
|
Вокалист LIMP BIZKIT исполнил классику THE KINKS вместе с STEEL PANTHER
25 апр 2012 :
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Музыканты STEEL PANTHER о групиз
11 апр 2012 :
|
STEEL PANTHER в 'Dancing With The Stars'
29 мар 2012 :
|
Видео с выступления STEEL PANTHER
17 фев 2012 :
|
STEEL PANTHER выступили вместе с VINNIE PAUL'ом, CHIP'ом Z'NUFF'ом
24 янв 2012 :
|
VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DIO, DEF LEPPARD с STEEL PANTHER
15 янв 2012 :
|
Акустика от STEEL PANTHER
11 янв 2012 :
|
Качественное видео с выступления STEEL PANTHER
13 дек 2011 :
|
Рождественский трек от STEEL PANTHER
11 дек 2011 :
|
STEEL PANTHER в акустике
20 ноя 2011 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
1 ноя 2011 :
|
Официальное "lyric video" STEEL PANTHER
12 окт 2011 :
|
Новая песня STEEL PANTHER
22 сен 2011 :
|
Обложка нового альбома STEEL PANTHER
27 авг 2011 :
|
Трек-лист нового альбома STEEL PANTHER
26 авг 2011 :
|
Семпл нового сингла STEEL PANTHER
23 авг 2011 :
|
Название нового альбома STEEL PANTHER
17 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH, CEE LO GREEN выступили вместе с STEEL PANTHER
19 июл 2011 :
|
Новый альбом STEEL PANTHER в октябре
2 июн 2011 :
|
SEBASTIAN BACH выступил вместе с STEEL PANTHER
24 мар 2011 :
|
Новое видео STEEL PANTHER
14 фев 2011 :
|
Гитарист KISS выступил вместе с STEEL PANTHER
19 июн 2010 :
|
Кавер-версия BACKSTREET BOYS от STEEL PANTHER
5 июн 2010 :
|
Новый сингл от STEEL PANTHER
8 окт 2009 :
|
Новый диск STEEL PANTHER доступен для прослушивания
Санчез
Гепард
hansi_hrb
nabastak_
НELLECTOR
Svarg_1349
Snowblind
gravitgroove
и стаpый пидаp (это стаpoе чмо знает, о ком pечь) в душе в бутылочку подпевает cвоему кумиpу:
"ин май дpим итс стиль зе сеймь
Ёp ловь изь стpёньгь итьсь стиль pемейнс"
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