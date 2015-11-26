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Steel Panther

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13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

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24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

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14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

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17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

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6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

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9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта
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Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»



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В рамках недавнего интервью гитарист STEEL PANTHER Satchel вспомнил особенно забавный случай встречи с легендарным фронтменом DOKKEN Don'ом Dokken'ом, когда обе группы выступали на M3 Rock Festival в Мэриленде.

«Мы никогда не играли там раньше. Я бродил по окрестностям и нашёл место, куда все группы ходят поесть. Жаль, что это не Pizza Hut; еда была не очень хорошей. Я пошёл, взял еды и стал искать место, где можно присесть. Там была куча народу — там играла куча групп, так что там было больше народу, чем в "Pizza Hut". Я искал кого-нибудь из своей группы, чтобы сесть рядом и не чувствовать себя неловко. И тут увидел [вокалиста STEEL PANTHER] Michael'a Starr'a — он был прямо по курсу — и я такой: "О чёрт, Michael сидит рядом с каким-то бездомным, у которого выпадают волосы, у него поганые зубы и всё такое". Но решил: "Ну и хрен с ним. Я сяду рядом с ним и этим бездомным". Я пошёл и сел, и тут меня осенило: "Вот дерьмо. Это не бездомный. Это сраный Don Dokken!" А я сел рядом с Don'ом Dokken'ом и Michael'ом. И он оказался очень милым парнем, с ним было классно общаться. Он говорил о том, что любит сажать цветы на заднем дворе или что-то в этом роде. А я-то всё время думал, что он полное дерьмо... И я только и мог думать об этом, пока пытался есть... Ну а ещё думал о двух вещах — о том, что у Don'а на подбородке висит кусок курицы барбекю. И он не подозревает об этом. А я всё ломал голову: "Когда же он отвалится?". И ещё я задумался: "Боже мой, надеюсь, я не буду похож на Don'a в его возрасте". И тут меня осенило: "Вот же срань, мне ж стукнет столько через шесть месяцев!"»

STEEL PANTHER





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Санчез


13 сен 2021, 09:52		ахахахахах

Гепард


13 сен 2021, 11:33		Лютый стеб) Что Дон ему такого сделал, чтобы это заслужить?)

hansi_hrb


13 сен 2021, 12:21		интересно почитать что на это скажет сраный дон доккен)

nabastak_


13 сен 2021, 12:58		нда, деда ни за что ни про что обосрал

НELLECTOR


13 сен 2021, 13:13		Сраные тут все, кроме Дона Доккена

Svarg_1349


13 сен 2021, 14:15		Аххаахзз... Блядь, ну это же пантеры. Мастера стёба и угара. Ахуенные чуваки с отличным чувством юмора и самоиронии.

Snowblind


13 сен 2021, 14:17		Да-да, представляю как будут потом про престарелого Сатчела говорить)

gravitgroove


13 сен 2021, 15:21		игpает педеpаст pёк мюзикя:
и стаpый пидаp (это стаpoе чмо знает, о ком pечь) в душе в бутылочку подпевает cвоему кумиpу:

"ин май дpим итс стиль зе сеймь
Ёp ловь изь стpёньгь итьсь стиль pемейнс"


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