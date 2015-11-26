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У STEEL PANTHER есть две песни



Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr в новом интервью ответил на вопрос о прогрессе в работе над альбомом следующее:



«Satchel [гитара] пишет все песни для STEEL PANTHER, а мы на пару со Stix'ом [Zadinia, ударные] пишем материал под музыку Satchel'a. Так что на данный момент мы смогли закончить две песни в препродакшне, и ещё около 12 песен, которые мы собираемся записать. Так что сейчас у нас процесс идёт по-другому из-за COVID, а он заключается в том, что мы обычно не записываем демо-версии того, что сочиняет Satchel. Он записывает демо, а потом мы обычно просто идём в студию и добавляем к нему свои партии. Но в этот раз мы занимаемся препродакшном, то есть он пишет демо для песни, представляет его нам, мы учим то, что хотим выучить, а затем добавляем в песни нашу индивидуальность. Но сейчас мы записываем их дома у Stix'а. Потому что мы не хотим тратить деньги на продюсера, потому что сейчас мы едва сводим концы с концами. И у нас нет контракта с лейблом; у нас есть свой собственный лейбл. Поэтому когда мы выпускаем альбом, мы платим за всё вперёд. Вот почему мы делаем это таким образом, таким способом — убеждаемся, что мы полностью готовы к работе, а затем берём эти 14 песен и записываем их по-настоящему, в настоящей студии и с продюсером».



Starr отметил, что он и его коллеги по группе не торопятся с завершением работы над новой музыкой.



«Что касается сроков записи новой музыки, то у нас их нет, потому что мы не знаем, что может произойти в будущем. Потому что всё опять может закрыться. Токио вчера закрыли, в Великобритании всё больше случаев, и никогда не знаешь, что и где будет дальше. Поживём — увидим».







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