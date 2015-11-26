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Steel Panther

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14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

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3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

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24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

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14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок
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|||| сегодня

У STEEL PANTHER есть две песни



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Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr в новом интервью ответил на вопрос о прогрессе в работе над альбомом следующее:

«Satchel [гитара] пишет все песни для STEEL PANTHER, а мы на пару со Stix'ом [Zadinia, ударные] пишем материал под музыку Satchel'a. Так что на данный момент мы смогли закончить две песни в препродакшне, и ещё около 12 песен, которые мы собираемся записать. Так что сейчас у нас процесс идёт по-другому из-за COVID, а он заключается в том, что мы обычно не записываем демо-версии того, что сочиняет Satchel. Он записывает демо, а потом мы обычно просто идём в студию и добавляем к нему свои партии. Но в этот раз мы занимаемся препродакшном, то есть он пишет демо для песни, представляет его нам, мы учим то, что хотим выучить, а затем добавляем в песни нашу индивидуальность. Но сейчас мы записываем их дома у Stix'а. Потому что мы не хотим тратить деньги на продюсера, потому что сейчас мы едва сводим концы с концами. И у нас нет контракта с лейблом; у нас есть свой собственный лейбл. Поэтому когда мы выпускаем альбом, мы платим за всё вперёд. Вот почему мы делаем это таким образом, таким способом — убеждаемся, что мы полностью готовы к работе, а затем берём эти 14 песен и записываем их по-настоящему, в настоящей студии и с продюсером».

Starr отметил, что он и его коллеги по группе не торопятся с завершением работы над новой музыкой.

«Что касается сроков записи новой музыки, то у нас их нет, потому что мы не знаем, что может произойти в будущем. Потому что всё опять может закрыться. Токио вчера закрыли, в Великобритании всё больше случаев, и никогда не знаешь, что и где будет дальше. Поживём — увидим».

STEEL PANTHER Has Completed Two New Songs In Pre-Production





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