STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"



STEEL PANTHER исполнили композицию "Eyes Of A Panther" в первом выпуске нового сезона "America's Got Talent".









LOOK OUT! @AGT is about to get a whole lot more metal! Don’t miss the SEASON PREMIERE NEXT TUESDAY (5/30) at 8PM local!! #AGT #AGTPremiere pic.twitter.com/xqM7V3o6Pn





