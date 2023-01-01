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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
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Steel Panther

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30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 мар 2023 : 		 Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER

13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»

16 фев 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

14 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»

11 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»

6 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»

22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER

6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

26 ноя 2022 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»

30 окт 2022 : 		 STEEL PANTHER — о туре

13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER

6 окт 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER

24 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «До смерти будем перебирать басистов»

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи
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STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"



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STEEL PANTHER исполнили композицию "Eyes Of A Panther" в первом выпуске нового сезона "America's Got Talent".

LOOK OUT! @AGT is about to get a whole lot more metal! DonвЂ™t miss the SEASON PREMIERE NEXT TUESDAY (5/30) at 8PM local!!#AGT#AGTPremierepic.twitter.com/xqM7V3o6Pn






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