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Гитарист STEEL PANTHER : «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»



Гитарист STEEL PANTHER Satchel (a.k.a. Russ Parrish) поведал о разрушительном влиянии пандемии на концертную индустрию:



«Это отстойно, когда правительство всё полностью закрывает и вы находитесь во власти политиков. Потому что по сути наша музыкальная индустрия будет закрыта до тех пор, пока люди не сочтут, что всё нормально, что отстойно для музыкантов. Это отстойно для фанатов, но на самом деле отстойнее для музыкантов, потому что многие люди зарабатывают на жизнь музыкальным бизнесом. И все эти главные площадки исчезли.



Не поймите меня неправильно — мне не жаль [концертного гиганта] Live Nation. Чувак-миллиардер, владеющий "Live Nation", справится. Но роуди и люди, которые работают на концертных площадках, и практически все музыканты на данный момент... Если только вы не Dave Matthews и люди вроде него, которые говорят: "Оставайтесь дома", — все эти парни миллионеры, потому что они заработали много денег в то время, когда вы могли продавать пластинки. Но все, кто сейчас играет, те, кто появился последние лет двадцать, я имею в виду большинство из них, кроме Бритни Спирс и Джастина Бибера, гастролируют, и они выходят и зарабатывают деньги на роке. Когда площадки закрыты, а они будут закрыты на неопределённый срок, это означает, что нужно делать что-то другое. И большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные».













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