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Steel Panther

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17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

18 апр 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»

21 янв 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN

9 янв 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

1 дек 2019 : 		 Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER

22 ноя 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 окт 2019 : 		 STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»

25 сен 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

7 сен 2019 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

28 авг 2019 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Движение #MeToo никак на нас не отразилось»
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Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»



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Гитарист STEEL PANTHER Satchel (a.k.a. Russ Parrish) поведал о разрушительном влиянии пандемии на концертную индустрию:

«Это отстойно, когда правительство всё полностью закрывает и вы находитесь во власти политиков. Потому что по сути наша музыкальная индустрия будет закрыта до тех пор, пока люди не сочтут, что всё нормально, что отстойно для музыкантов. Это отстойно для фанатов, но на самом деле отстойнее для музыкантов, потому что многие люди зарабатывают на жизнь музыкальным бизнесом. И все эти главные площадки исчезли.

Не поймите меня неправильно — мне не жаль [концертного гиганта] Live Nation. Чувак-миллиардер, владеющий "Live Nation", справится. Но роуди и люди, которые работают на концертных площадках, и практически все музыканты на данный момент... Если только вы не Dave Matthews и люди вроде него, которые говорят: "Оставайтесь дома", — все эти парни миллионеры, потому что они заработали много денег в то время, когда вы могли продавать пластинки. Но все, кто сейчас играет, те, кто появился последние лет двадцать, я имею в виду большинство из них, кроме Бритни Спирс и Джастина Бибера, гастролируют, и они выходят и зарабатывают деньги на роке. Когда площадки закрыты, а они будут закрыты на неопределённый срок, это означает, что нужно делать что-то другое. И большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные».

STEEL PANTHER





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