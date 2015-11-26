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Басист STEEL PANTHER лечится от секс-зависимости



Образ жизни STEEL PANTHER пагубно сказался на басисте группы, Lexxi Foxx'е, который пропустит нынешний тур по США из-за того, что находится на лечении от секс-зависимости. Его место займёт властелин задних дверей (за кулисами) и друг группы на протяжении более чем тридцати лет, Spyder.



«Мы любим Lexxi... И его мамочку, — говорит Stix Zadinia. — Мы поддерживаем его решение лечь в секс-лечебницу. И нам не терпится дождаться, когда он сможет вернуться к нам в тур после того, как его научат, как можно иметь лучший секс».



Видео с одного из выступлений со Spyder'ом доступно ниже.



















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