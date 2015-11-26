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Steel Panther

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13 ноя 2018 : 		 STEEL PANTHER начнут запись на этой неделе

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22 фев 2018 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

23 янв 2018 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

18 окт 2017 : 		 Винил от STEEL PANTHER

7 сен 2017 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

17 май 2017 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

24 мар 2017 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER доступен для прослушивания

17 мар 2017 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 фев 2017 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от STEEL PANTHER

23 ноя 2016 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

23 ноя 2016 : 		 NIKKI SIXX не фанат STEEL PANTHER

22 ноя 2016 : 		 Концерт STEEL PANTHER в прямом эфире

11 ноя 2016 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Сторонники Клинтон — не грустите!»

30 сен 2016 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

23 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления STEEL PANTHER

19 июл 2016 : 		 Лучшие моменты с выступления STEEL PANTHER в Канаде

6 июн 2016 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о новом альбоме

12 май 2016 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рассказал о новом альбоме группы

27 апр 2016 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об Axl/DC

7 мар 2016 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE/SLASH присоединился на сцене к STEEL PANTHER
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Басист STEEL PANTHER лечится от секс-зависимости



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Образ жизни STEEL PANTHER пагубно сказался на басисте группы, Lexxi Foxx'е, который пропустит нынешний тур по США из-за того, что находится на лечении от секс-зависимости. Его место займёт властелин задних дверей (за кулисами) и друг группы на протяжении более чем тридцати лет, Spyder.

«Мы любим Lexxi... И его мамочку, — говорит Stix Zadinia. — Мы поддерживаем его решение лечь в секс-лечебницу. И нам не терпится дождаться, когда он сможет вернуться к нам в тур после того, как его научат, как можно иметь лучший секс».

Видео с одного из выступлений со Spyder'ом доступно ниже.



STEEL PANTHER Bassist Enters






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