Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 10
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 9
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 9
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 10
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 9
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER

6 окт 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER

24 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «До смерти будем перебирать басистов»

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе



zoom
Stix Zadinia в недавнем интервью приблизительно обрисовал, чего фанаты вправе ожидать от новой работы STEEL PANTHER:

«Он просто убойный. Каждая группа обычно говорит: "Да, чувак, это просто убойно. Это наш лучший альбом", но вы знаете — я полагаю, что члены группы знают, — это хороший альбом, и вы верите в него, но вы знаете, когда вы сделали что-то... В этой записи есть настроение; в ней есть атмосфера, когда она как... Я не знаю. Он отличается от нескольких последних альбомов. Просто такое ощущение, что в этой записи много радости, веселья, рока и... Это просто убойно, мужик.

На самом деле мы делали альбом иначе, нежели любой из предыдущих. Мы сделали всё у себя дома, за исключением барабанов. А потом мы поручили [давнему продюсеру] Jay'ю Ruston'у провести сведение. Но мы сами спродюсировали эту запись — мы спродюсировали её, сделали звук, всё только мы. Сочинили, записали, спродюсировали, подготовили. Единственное, чего мы не делали, это сведение и мастер».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 219

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом