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Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе



Stix Zadinia в недавнем интервью приблизительно обрисовал, чего фанаты вправе ожидать от новой работы STEEL PANTHER:



«Он просто убойный. Каждая группа обычно говорит: "Да, чувак, это просто убойно. Это наш лучший альбом", но вы знаете — я полагаю, что члены группы знают, — это хороший альбом, и вы верите в него, но вы знаете, когда вы сделали что-то... В этой записи есть настроение; в ней есть атмосфера, когда она как... Я не знаю. Он отличается от нескольких последних альбомов. Просто такое ощущение, что в этой записи много радости, веселья, рока и... Это просто убойно, мужик.



На самом деле мы делали альбом иначе, нежели любой из предыдущих. Мы сделали всё у себя дома, за исключением барабанов. А потом мы поручили [давнему продюсеру] Jay'ю Ruston'у провести сведение. Но мы сами спродюсировали эту запись — мы спродюсировали её, сделали звук, всё только мы. Сочинили, записали, спродюсировали, подготовили. Единственное, чего мы не делали, это сведение и мастер».







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