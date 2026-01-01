*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
18 мар 2026 : 		 Новая песня GEOFF TATE

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"
|||| 18 мар 2026

Новая песня GEOFF TATE



"Power", новая песня группы GEOFF TATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Operation: Mindcrime III", выход которого запланирован на третье мая:

01. The Scene Of The Crime
02. You Know My Fu@king Name
03. The Answer
04. Vulnerable
05. I'll Eat Your Heart Out
06. Do You Still Believe?
07. The Devil's Breath
08. Ascension
09. Set You Free
10. Descension
11. Power
12. You Can't Walk Away Now
13. A Monster Like Me




