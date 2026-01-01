18 мар 2026



Новая песня GEOFF TATE



"Power", новая песня группы GEOFF TATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Operation: Mindcrime III", выход которого запланирован на третье мая:



01. The Scene Of The Crime

02. You Know My Fu@king Name

03. The Answer

04. Vulnerable

05. I'll Eat Your Heart Out

06. Do You Still Believe?

07. The Devil's Breath

08. Ascension

09. Set You Free

10. Descension

11. Power

12. You Can't Walk Away Now

13. A Monster Like Me







