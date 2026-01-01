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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «Приглашать бывших из QUEENSRŸCHE на новую пластинку вредно для моего спокойствия»



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GEOFF TATE в недавнем интервью рассказал о недавно вышедшей третьей и заключительной части легендарной концептуальной саги «Operation: Mindcrime». Альбом был выпущен под именем самого Geoff Tate, а не под вывеской QUEENSRŸCHE. Как и две предыдущие части, это концептуальная работа, рассказывающая историю Nikki — наркозависимого киллера, которым манипулирует загадочный Dr. X. Однако на этот раз повествование ведется именно от лица Dr. X. Говоря о том, что «Operation: Mindcrime III» называют возвращением к раннему звучанию QUEENSRŸCHE, Geoff сказал:

«Ну да, наверное, я просто ничего не могу с этим поделать [Смеется.] Когда пишешь и создаешь песни для “Operation: Mindcrime”, они должны обладать определенной звуковой идентичностью. Гитара должна занимать центральное место в структуре песен. Это очень гитарно-ориентированный альбом. И я считаю, что это крайне важно для такой работы, особенно если ты хочешь поставить ее в один ряд с двумя предыдущими альбомами серии “Mindcrime”. Она должна звучать соответствующим образом».

На вопрос, не думал ли он пригласить кого-то из бывших участников QUEENSRŸCHE — например, Chris DeGarmo или Scott Rockenfield — для гостевого участия в записи, Tate ответил:

«Нет, не думаю. По-моему, это была бы не самая удачная идея. Особенно ради моего душевного спокойствия [Смеется] Мне все-таки нравится быть счастливым человеком, понимаете? [Смеется]»

Рассказывая о самом сложном аспекте работы над альбомом, Geoff отметил:

«Для меня очень важно иметь перед собой набор слов и общий план. Это помогает писать музыку. Это дает причину для создания песни, потому что музыка используется для того, чтобы описать происходящее в тексте. Ты словно рисуешь звуковую картину. Поэтому история должна существовать заранее. Без нее невозможно сочинять такой материал. Я считаю это крайне важным».

Говоря о решении выпустить «Operation: Mindcrime III» самостоятельно, без участия крупного лейбла, Tate сказал:

«Понятие лейбла сегодня уже практически утратило прежний смысл. Оно больше не означает того, что означало когда-то. Вся бизнес-модель музыкальной индустрии радикально изменилась. Поэтому этот альбом выходит без лейбла. Мы выпускаем его самостоятельно. И это очень интересно. Раньше я никогда ничего подобного не делал. Мы воспринимаем это как своего рода эксперимент и хотим посмотреть, что из этого получится».

Когда его попросили объяснить, что он подразумевает под своими словами о том, что новый альбом получился «более тяжелым и агрессивным», Geoff рассмеялся:

«Ох... Хороший вопрос. И очень сложный. Я всегда испытывал трудности с определением того, что вообще означает “тяжелый”. Для одного человека что-то тяжелое, для другого — нет. Для меня этот альбом содержит много очень агрессивной музыки. Но в нем также много динамики. Некоторые композиции основаны на оркестровках, есть и более легкие моменты. В чем-то он гораздо мрачнее многих моих предыдущих работ. Не знаю... Думаю, лучше всего просто послушать его самому и сделать собственные выводы.

Мне кажется, альбом звучит реально здорово. Продакшн получился феноменальным. Особенно здорово сложилась работа ритм-секции. Это одна из тех пластинок, которые особенно хорошо слушать в наушниках: много мощи, много напора и агрессии».




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