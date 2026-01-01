*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
6 апр 2026 : 		 GEOFF TATE о проекте THE THREE TREMORS

29 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне Chris DeGarmo?»

25 мар 2026 : 		 Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?

18 мар 2026 : 		 Новая песня GEOFF TATE

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами
GEOFF TATE о проекте THE THREE TREMORS



Geoff Tate поговорил о так и не случившемся проекте THE THREE TREMORS, в котором планировалось задействовать также Bruce'a Dickinson'a и Rob'a Halford'a. На вопрос о том, как далеко зашел проект, прежде чем он был отменен, Tate ответил:

«Совсем немного. Я не знаю, что происходило в голове Bruce'a в то время, или Rob'a, что с ним происходило. Но, да, с моей точки зрения, дело не продвинулось далеко вперед. Мы все были заняты разными делами, и собрать нас всех в одном месте было просто невозможно."

В январе 2018 года Tate обсуждал этот проект и то, как он родился:

«Насколько я помню, в то время мы все трое гастролировали вместе: QUEENSRŸCHE, IRON MAIDEN и Rob Halford сольно. Однажды вечером мы все были на ужине, и Rod Smallwood, менеджер IRON MAIDEN, встал после того, как... к этому времени выпито уже много напитков — время десертного меню подошло к концу. Он встает и говорит: "Я думаю, что у нас должна быть группа в составе Bruce, Jeff и Rob, и мы должны назвать ее THE THREE TREMORS. Что вы думаете?" И это было основано на его предыдущем разговоре с официантом, который сказал ему, что альбом, который мы слушали на стереосистеме в итальянском ресторане, был записан оперной группой THE THREE TENORS. Так что я подумал, и все вокруг подумали, что он просто шутит. В общем, в обычной дружеской манере мы все встали и провозгласили тост за эту идею, а затем выпили еще по стаканчику. [смеется] И это все, до чего дело дошло, насколько я помню».




