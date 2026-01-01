сегодня



GEOFF TATE о проекте THE THREE TREMORS



Geoff Tate поговорил о так и не случившемся проекте THE THREE TREMORS, в котором планировалось задействовать также Bruce'a Dickinson'a и Rob'a Halford'a. На вопрос о том, как далеко зашел проект, прежде чем он был отменен, Tate ответил:



«Совсем немного. Я не знаю, что происходило в голове Bruce'a в то время, или Rob'a, что с ним происходило. Но, да, с моей точки зрения, дело не продвинулось далеко вперед. Мы все были заняты разными делами, и собрать нас всех в одном месте было просто невозможно."



В январе 2018 года Tate обсуждал этот проект и то, как он родился:



«Насколько я помню, в то время мы все трое гастролировали вместе: QUEENSRŸCHE, IRON MAIDEN и Rob Halford сольно. Однажды вечером мы все были на ужине, и Rod Smallwood, менеджер IRON MAIDEN, встал после того, как... к этому времени выпито уже много напитков — время десертного меню подошло к концу. Он встает и говорит: "Я думаю, что у нас должна быть группа в составе Bruce, Jeff и Rob, и мы должны назвать ее THE THREE TREMORS. Что вы думаете?" И это было основано на его предыдущем разговоре с официантом, который сказал ему, что альбом, который мы слушали на стереосистеме в итальянском ресторане, был записан оперной группой THE THREE TENORS. Так что я подумал, и все вокруг подумали, что он просто шутит. В общем, в обычной дружеской манере мы все встали и провозгласили тост за эту идею, а затем выпили еще по стаканчику. [смеется] И это все, до чего дело дошло, насколько я помню».







+1 -0



просмотров: 62

