GEOFF TATE: «Забавно, что многие не знают, кто я такой, но еще забавнее, что многие знают, кто я»



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, ему льстит или напрягает, что огромное количество вокалистов пытались и пытаются его копировать:

«Я полагаю, что это настоящий комплимент, на самом деле. [Это] ведь реально так. Я слышал о нескольких очень хороших подражателях. На самом деле их было довольно много.

Это немного странно, когда ты слышишь, что происходят подобные вещи, особенно если я этого не ожидаю, путешествую или что-то в этом роде, встречаю группу, и они исполняют одну из моих песен. Это так сюрреалистично и странно. Каждый раз, когда я это слышу, у меня внутри все переворачивается. Я думаю: "Что они делают?" И к тому же это очень лестно. Это трудно описать.

Что я нахожу действительно интересным, так это то, как много людей не узнают меня — и еще забавнее, как много меня узнают (смеется). Я выгляжу не так, как 20-30 лет назад — сейчас у меня другая прическа [смеется] — и люди по-прежнему узнают меня на улице, подходят и заговаривают со мной, рассказывают о песнях, о музыке, о том, как она повлияла на них. Миллион историй о песнях — так много историй. А еще у меня бывают моменты, когда люди меня совсем не узнают. Например, я вижу парня в футболке QUEENSRŸCHE, и я как бы беру за правило подойти к кому-нибудь в футболке QUEENSRŸCHE и сказать: "Эй, мне нравится эта группа". И в девяти случаях из 10 они отвечают: "Да, мне тоже. Я люблю эту группу. Я видел их 16 раз. Я говорю: "О, да. Я видел их столько раз, что даже не могу сосчитать"[Смеется]. И на этом все. Я ухожу, они уходят, не имея ни малейшего понятия, кто этот лысый [Смеется]»




