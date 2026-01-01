6 янв 2026



Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE



Басист DISTURBED John Moyer присоединился к GEOFF TATE в рамках выступления 31 декабря в Deco Ballroom & Event Center in San Antonio, Texas — видео доступно ниже.















