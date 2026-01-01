GEOFF TATE: «Дико, что некоторые смотрят концерты через телефон»



GEOFF TATE в недавнем интервью высказал своё мнение о том, что зрители используют мобильные телефоны для съёмки фото и видео во время выступлений, а иногда и записывают концерты целиком, вместо того чтобы наслаждаться моментом:



«Живое выступление — это настолько уникальный и неповторимый опыт, что жалко упускать его, глядя на то, что можно прочувствовать. Приходите на концерт и погрузитесь в него. Но, опять же, это дело каждого. Нельзя просто диктовать всем в зале: «Ладно, ребята, мы будем думать так-то и так-то. Мы будем слушать вот так. Мы отложим телефоны. Мы будем...» Так поступить нельзя. Люди хотят испытать то, что они хотят испытать, и испытывают то, что могут испытать. Некоторые не хотят погружаться в происходящее. Они предпочитают держаться на некотором расстоянии. Мир. Мне же особенно нравится погружаться в происходящее, прыгать, кричать и потеть. [Смеется]»







