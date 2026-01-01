GEOFF TATE: «Адвокат говорит, что мне опасно выпускать биографию»



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как там у него дела с автобиографией:



«А она есть, я ее закончил, но понятия не имею, когда она выйдет, потому что мой адвокат сказал, что такое выпускать слишком опасно (смеется). Могут быть большие тяжбы, смекаете? Так что подожду, пока склею ласты, как-то так (смеется). Мои дети получат все бонуса от нее (смеется)».







