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Anthrax

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На каком альбоме ANTHRAX вокалист сделал шаг вперед? Отвечает...вокалист ANTHRAX!



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Joey Belladonna в недавнем интервью рассказал, на каких альбомах ANTHRAX, по его мнению, ему удалось сделать наиболее заметный шаг вперёд как вокалисту.
Отвечая на вопрос, может ли он выделить определённые релизы, во время работы над которыми узнал о своём голосе что-то новое или серьёзно вырос как исполнитель, Joey заявил:

«Думаю, это последние три альбома, которые мы записали — "Worship Music", "For All Kings" и "Cursum Perficio".

Не знаю почему, но мне кажется, что во многом это связано с работой с Jay Ruston'a. Во время записи мы работали практически один на один. Я мог полностью сосредоточиться на том, что делаю, без постоянного давления и без того, чтобы меня тянули в разные стороны, когда ты пытаешься закончить свою работу.

Поэтому на этих трёх альбомах было гораздо больше концентрации. Думаю, и мои вокальные возможности благодаря этому выросли, потому что исчезли отвлекающие факторы».

По словам Belladonna, важную роль сыграло и то, что ему позволили оставаться самим собой.

«Я действительно мог быть собой. Во многих случаях такой возможности нет, потому что песни уже практически готовы к тому моменту, когда я подключаюсь к процессу. Это как если бы я захотел снести стену в доме, потому что считаю комнату слишком маленькой. Уже поздно — фундамент давно заложен.

Очень многое уже предопределено».

Тем не менее сотрудничество с Ruston'ом оказалось для него крайне продуктивным.

«Но поскольку материал был более новым, а мы с Jay работали вместе и без лишнего вмешательства со стороны, результат оказался гораздо успешнее. Поэтому мне кажется, что вокал на этих альбомах получился особенно удачным.

Пою ли я сегодня лучше, чем на первом альбоме? Не знаю. Но я чувствую себя хорошо. Голос звучит мощно и свежо».

Отвечая на вопрос о новом альбоме ANTHRAX «Cursum Perficio», Joey признался, что сознательно не пытался экспериментировать с вокалом.

«Не думаю, что сделал что-то принципиально новое. Музыка ANTHRAX всё-таки задаёт определённые рамки, внутри которых мне приходится работать.
Хотя, возможно, есть какие-то вещи, которых я сам даже не замечаю, но которые услышат другие люди. Такое бывает. Иногда кто-то замечает изменения раньше самого исполнителя».

Belladonna отметил, что пока ещё не получил возможности выйти далеко за пределы привычного для группы звучания.

«На самом деле мне ещё не доводилось делать что-то действительно радикально отличающееся. Даже в ранние годы я, возможно, использовал чуть больше высоких или необычных нот. Сейчас же мы больше работаем над так называемым pocket singing — когда всё строится на точной подаче, груве и ощущении песни, а не на том, чтобы брать максимально высокие или низкие ноты.

Поэтому нет, пока что ничего кардинально нового я не делал.

Для этого понадобилась бы совершенно другая музыкальная основа, где мне могли бы сказать: "Вот эта песня. Здесь можешь делать всё что угодно". До такого момента мы пока ещё не дошли».




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