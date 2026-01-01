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ANTHRAX и Z2 выпустят "NOT: The Illustrated Oral History Of Anthrax"



ANTHRAX вновь объединились с Z2, чтобы выпустить "NOT: The Illustrated Oral History Of Anthrax" — оригинальный графический альбом, превращающий более чем сорокалетнюю историю группы в яркий иллюстрированный аттракцион. В основу издания легли откровенные воспоминания участников ANTHRAX — Scott'a Ian'a, Charlie Benante, Frank'a Bello, Joey Belladonna и Jon'a Donais'a. В формате комикса они рассказывают о самых ярких моментах своей карьеры: триумфах на сцене, безумных закулисных историях и событиях, определивших наследие группы.



Читателей ждут рассказы обо всём — от первых попыток выследить Gene'a Simmons'a, Эйса Фрейли и участников KISS до знакомства с тогда еще начинающими METALLICA и PANTERA, дружбы с нью-йоркскими соседями из BEASTIE BOYS и PUBLIC ENEMY, а также история о печально известном появлении ANTHRAX в сериале "Married… With Children".



Релиз намечен на 16 марта 2027 года. Обложки подготовили знаменитые художники Brian Bolland, J.G. Jones и Kevin McVeigh. Кроме того, в издание войдет коллекционный 12-дюймовый picture-диск "Notman", который станет настоящей находкой для поклонников ANTHRAX и любителей графических романов.



Над визуальным воплощением истории группы работали одни из самых известных представителей независимой комикс-сцены и иллюстрации, среди которых Peter Bagge (Hate), Jay Howell (Bob's Burgers), Danny Hellman (Legal Action Comics), Sean Pryor (The Illustrated Al), Erik Rodriguez (Hispanic Batman), Steve Chanks (Guitar World), Patrick J. McQuade (MAD Magazine), Jim Mahfood (Grrl Scouts), Sawblade (Terrorat), Brent Engstrom (Garbage Pail Kids), John Bergin (Golgothika), Abimael Hernandez (Frizzle Fry), Montos (Blondie), Zach Gross (Space Junk Punks), Pat Moriarity (The Rocket, Real Stuff), JayJay Jackson (Marvel, Valiant), Franco Aureliani (Tiny Titans), Steve Kurth (Dee Snider), Luke McGarry (Vans Warped Tour), Gavin Schultz (Kickflip Comics) и Maan House (Estuary).



За более чем четыре десятилетия ANTHRAX стали одной из самых влиятельных и уважаемых групп тяжелой музыки. Входя в легендарную «Большую четверку» трэш-металла вместе с METALLICA, SLAYER и MEGADETH, коллектив сыграл ключевую роль в формировании жанра и оказал влияние на несколько поколений музыкантов.



Помимо виртуозного исполнения и фирменного чувства юмора, ANTHRAX известны стремлением расширять границы жанра. Именно они одними из первых объединили металл и хип-хоп, записав вместе с PUBLIC ENEMY ставшую знаковой композицию "Bring The Noise", доказав, что тяжелая музыка может развиваться, не теряя своей мощи. Тем временем 18 сентября на лейбле Megaforce Records выйдет долгожданный двенадцатый студийный альбом ANTHRAX — "Cursum Perficio". Это первая новая пластинка группы за десять лет после "For All Kings" (2016), который дебютировал в первой десятке чарта Billboard 200.



Говоря о "NOT: The Illustrated Oral History Of Anthrax", Charlie Benante отметил:



«Когда группа существует больше сорока лет, у нее неизбежно накапливается огромное количество историй и воспоминаний. И то, как мы вместе с Z2 решили их рассказать, — отличный способ дать нам и нашим поклонникам возможность увидеть эти истории в формате комикса. Думаю, когда люди откроют книгу, они не раз посмеются, потому что все эти истории абсолютно реальны! Здесь нет ничего, что было бы выдумано. Уверен, вам понравятся и сами истории, и работа великолепных художников, и наше новое сотрудничество с Z2!»



Президент Z2 Josh Bernstein добавил: «Когда речь заходит об ANTHRAX, вопрос никогда не стоит так: "Будем ли мы снова работать вместе?" Вопрос всегда один: "Когда?" Это одна из самых новаторских и бесстрашных групп в тяжелой музыке, и каждое совместное сотрудничество заставляет нас поднимать собственную планку. Реакция на наш первый графический роман показала, что поклонникам ANTHRAX нужны не просто памятные вещи — они хотят получать незабываемые художественные проекты и новые впечатления. Этот графический альбом дает им именно это. Он громче, масштабнее и амбициознее всего, что мы делали вместе раньше. Мы невероятно гордимся тем, что снова выпускаем эту порцию настоящего трэш-металлического безумия вместе с ANTHRAX».



108-страничная книга выйдет в нескольких вариантах. Помимо стандартного издания будут доступны Deluxe Edition и подписанное коллекционное Platinum Edition, оформленное в фирменном формате графических альбомов Z2 размером 12×12 дюймов. Оно получит слипкейс, три художественных принта от Brian Bolland, Kevin McVeigh и J.G. Jones, а также специальный раскладной постер ANTHRAX "Hair History" размером 24×12 дюймов, созданный Cojo! Art Juggernaut. Стандартное издание формата 9×9 дюймов поступит в продажу в Barnes & Noble, Amazon, а также в независимых книжных и комикс-магазинах по всему миру.







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