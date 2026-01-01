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JOHN BUSH отметит музыку ANTHRAX в Европе



JOHN BUSH в следующем году привезет свое шоу с песнями ANTHRAX в Европу. Первым анонсированным выступлением с этой программой стало шоу в рамках Wacken Open Air 2027:



«Очень рад возможности представить в Европе концертную программу, посвящённую песням ANTHRAX периода 1993–2003 годов.



Четыре концерта, которые мы дали в Штатах, прошли просто потрясающе. Теперь пришло время перенести этот репертуар за океан и устроить несколько звездных выступлений на крутых фестивалях, первым из которых станет Wacken!



Фанаты всегда были великолепны за время моего пребывания в группе, и у меня остались особые воспоминания, так что давайте в 2027 году споем несколько песен и вновь переживем те моменты!»



О других европейских концертах будет объявлено в ближайшее время.







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