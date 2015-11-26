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Michael Sweet

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5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

25 авг 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

23 июл 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

9 июл 2016 : 		 MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе

12 апр 2016 : 		 Гитарист WHITESNAKE запишет альбом с фронтменом STRYPER

16 дек 2015 : 		 MICHAEL SWEET исполняет BON JOVI

10 апр 2015 : 		 Барабанщик EVANESCENCE на сольном альбоме MICHAEL SWEET

7 май 2014 : 		 Дочка лидера MEGADETH в новом видео MICHAEL SWEET

15 апр 2014 : 		 MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем

5 мар 2014 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

21 фев 2014 : 		 MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем

29 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MICHAEL'а SWEET'а

23 янв 2014 : 		 Фрагмент новой песни MICHAEL SWEET

4 янв 2014 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в мае

2 май 2013 : 		 MICHAEL SWEET запишет альбом с GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO, BRIAN TICHY

9 ноя 2012 : 		 MICHAEL SWEET посвятил песню пострадавшим от урагана Сэнди

14 сен 2012 : 		 Участники WHITESNAKE, CHICKENFOOT, FOZZY на новом альбоме MICHAEL'а SWEET'а

13 сен 2012 : 		 Семплы новых песен MICHAEL SWEET

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MICHAEL SWEET начнет запись зимой



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Вокалист STRYPER MICHAEL SWEET работает над материалом для нового сольного альбома.

«Сочинение песен всегда было частью моей ДНК. Как только я войду в этот режим, врата откроют свой поток.

Последние несколько дней я провел в работе над некоторыми идеями, и пока у меня есть 11 тем, которые мне нравятся. Теперь мне нужно по ним пройтись, все аранжировать и записать компьютерные ударные, чтобы все обрело какую-то удобную форму.

Я и Joel Hoekstra [WHITESNAKE] работаем вместе над двумя треками, так что я жду, что он придумает, и тогда у нас будет тринадцать треков (12 для США, один бонус-трек за океан).

Тут есть олдскульные, прямолинейные идеи а-ля [JUDAS] PRIEST и DIO, а также несколько среднетемповых риффов типа [IRON] MAIDEN. Есть и немного баллад с легким флером [LED] Zeppelin. Я уверен,что в ближайшие несколько недель у меня появится еще ряд идей.

Так что с текущего момента и и до первой недели января я буду занят аранжировками, доработками и сочинением текстов.

Мне очень нравится выбранное музыкальное направление и я уверен, что Вы тоже будете от него в восторге. Я верну некоторые из тех классических хуков и мелодий, о которых вы часто спрашивали. Ну раз просили, у меня их есть.

Это будет убийственный альбом, друзья мои! Мы начинаем запись 14 января, и она должна закончится не позднее середины апреля (на самом деле раньше, но STRYPER собирается в Японию в начале февраля и репетирует, так что я возьму несколько недель от записи).

Спасибо всем за веру в меня и за вашу бессмертную поддержку. Я не смог бы сделать это без вас, и я благословлен тем, что могу вдохновлять и воодушевлять всех вас через музыку!

Да благословит вас Бог и следите за обновлениями!»



STRYPER



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