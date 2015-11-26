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MICHAEL SWEET начнет запись зимой



Вокалист STRYPER MICHAEL SWEET работает над материалом для нового сольного альбома.



«Сочинение песен всегда было частью моей ДНК. Как только я войду в этот режим, врата откроют свой поток.



Последние несколько дней я провел в работе над некоторыми идеями, и пока у меня есть 11 тем, которые мне нравятся. Теперь мне нужно по ним пройтись, все аранжировать и записать компьютерные ударные, чтобы все обрело какую-то удобную форму.



Я и Joel Hoekstra [WHITESNAKE] работаем вместе над двумя треками, так что я жду, что он придумает, и тогда у нас будет тринадцать треков (12 для США, один бонус-трек за океан).



Тут есть олдскульные, прямолинейные идеи а-ля [JUDAS] PRIEST и DIO, а также несколько среднетемповых риффов типа [IRON] MAIDEN. Есть и немного баллад с легким флером [LED] Zeppelin. Я уверен,что в ближайшие несколько недель у меня появится еще ряд идей.



Так что с текущего момента и и до первой недели января я буду занят аранжировками, доработками и сочинением текстов.



Мне очень нравится выбранное музыкальное направление и я уверен, что Вы тоже будете от него в восторге. Я верну некоторые из тех классических хуков и мелодий, о которых вы часто спрашивали. Ну раз просили, у меня их есть.



Это будет убийственный альбом, друзья мои! Мы начинаем запись 14 января, и она должна закончится не позднее середины апреля (на самом деле раньше, но STRYPER собирается в Японию в начале февраля и репетирует, так что я возьму несколько недель от записи).



Спасибо всем за веру в меня и за вашу бессмертную поддержку. Я не смог бы сделать это без вас, и я благословлен тем, что могу вдохновлять и воодушевлять всех вас через музыку!



Да благословит вас Бог и следите за обновлениями!»











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