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Michael Sweet

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MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»



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MICHAEL SWEET в интервью Real Music With Gary Stuckey ответил на вопрос, как ему удается работать с такими людьми как Tracii Guns (L.A. GUNS), имеющими совершенно отличные от него взгляды:

«Я уже говорил об этом раньше. Недавно я сказал это в одном из своих сообщений. Все сводится к уважению. И я совершаю ошибки. Я ошибаюсь. Я говорю такие слова, которые могут показаться неуважительными, так что я не идеален. Я и не говорю, что я совершенен. Но все сводится к уважению. Вы либо уважаете людей, либо нет. Я вижу много неуважения со всех сторон.

Я вижу неуважение к христианам. Я вижу, как христиане не уважают неверующих. Я вижу, как республиканцы не уважают демократов, демократы не уважают республиканцев. Я республиканец. В первый раз я голосовал за [Дональда] Трампа. Я не знаю, за кого я буду голосовать в этот раз. Но если меня публично спросят: "За кого ты голосовал?", то я не собираюсь сидеть, ерзать и врать.

Я не сторонник того, что нельзя смешивать политику и музыку. Это просто глупо. Это часть твоей жизни. Говорите об этом. Говорите об этом открыто. Чего ты так боишься? И я сказал: "Да, я голосовал за Трампа", и, блин, меня за это начали доставать — некоторые из моих друзей. Некоторые из моих друзей говорили: "Ну и идиот. Он трумптард", — или еще какие-нибудь неуважительные слова, которые вы можете использовать и которые вы слышали. Для меня это просто невероятно. Вот почему в нашем мире так много проблем. Все говорят о мире и лучшем мире, о политкорректности и уважении ко всем, но люди сейчас так неуважительны, как никогда раньше. Это безумие».

На вопрос ведущего, почему, по его мнению, его публичные высказывания по религиозным, социальным и политическим вопросам в последние годы так часто попадают в заголовки он ответил:

«Честно сказать? В основном из-за моей веры. Потому что я смело выступаю за Христа. А это легкая мишень. Над этим легко смеяться, над этим легко издеваться. "О, Боже мой. Что за придурок. Он верит в джинна на небе. Что за чудак. О, Боже мой. К черту этого парня. Они отстой". И затем это приводит к следующему. Типа, у нас на стене висят золотые и платиновые альбомы, но мы отстой, потому что мы стоим за Христа.

Это так лицемерно и так смешно. Но таков мир, в котором мы живем. Так было всегда, с самого начала, и так есть до сих пор. Поэтому все, что вы можете сделать, — это попытаться изменить его, попытаться быть светом во тьме, попытаться вдохновить людей, ободрить их и выбрать для себя правильный путь, а не низменный. И у меня это не получается. У меня это совершенно не получается, потому что меня это цепляет, и я реагирую не так, как надо, или говорю не то, что надо. Но, блин, я действительно стараюсь этого не делать. Я стараюсь быть хорошим парнем и распространять любовь и свет, а не негатив и отчаяние. Я работаю над этим. Я стараюсь!»




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