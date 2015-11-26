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MICHAEL SWEET : «Все жизни имеют значение!»



Вокалист/гитарист STRYPER MICHAEL SWEET недавно поговорил с Joel'ом Gausten'ом на различные темы, включая недавно выпущенный альбом SUNBOMB, а также затронул тему религии. Небольшой отрывок из этого интервью доступен ниже.



Я хочу немного сменить тему и затронуть то, о чём я хотел поговорить с вами с самого начала пандемии. За последний год, конечно, были моменты, когда я смотрел новости, терял людей из-за вируса или переживал другие события, но песня STRYPER "Lost" из альбома "God Damn Evil" была всегда со мной, и к ней я обращался наиболее часто. Она совершенно точно помогла мне поднять настроение, когда я в этом нуждался. Всем известно, что вы ярый христианин, и поэтому многие люди надеются, что вы используете свою веру как способ распространения позитива и того, в чём они могут найти утешение. Как ваша вера позволяет вам продолжать быть таким публичным? В то же время как ваша вера помогла вам лично справиться с беспрецедентными проблемами, с которыми мы все столкнулись в последние несколько месяцев?.



«Моя вера, безусловно, помогла мне пережить многие события, но особенно последние полтора года. Самым мрачным периодом в моей жизни были 2007—2009 годы [болезнь и смерть первой жены Кайлы]. И это при том, что я впал в депрессию; я переживал, беспокоился и боялся, как и все остальные. Я из плоти и крови, я человек, и подобное случается со всеми нами. Но моя вера помогает мне пройти через это. Моя вера очень глубока. Верят в это другие люди или нет, но я верю, что Бог помогал мне и направлял мой корабль на протяжении всей моей жизни. Я видел это воочию; я видел чудеса и вещи, которые не должны были произойти, и это заставило меня сказать: "Вау! Хорошо, я верю". Я наблюдаю это снова и снова. Конечно, в тот момент мне было бы очень легко потерять веру и отойти от неё. Буду честен: иногда, в глубине своего сознания, я тоже сомневаюсь в Боге. Я думаю: "Привет. Где Ты? Я не вижу Тебя". Я был в таком положении и делал это много раз. Но каким-то образом, может быть, через простую молитву, может быть, через Писание, или вдруг кто-то позвонит или напишет мне, но я снова обнуляю свою веру и говорю: "Хорошо. Вот где мне нужно быть, и где я хочу быть", и я продолжаю идти по этому пути».



Я ценю ваш ответ. Одна вещь, которой я всегда восхищался в тех случаях, когда мне доводилось общаться с вами — это ваша открытость и честность в отношении этих вопросов и того, что вы сталкивались с трудностями. Я думаю, что это очень важно, особенно в наши дни, когда, как мне кажется, наша главная сила заключается в том, чтобы находить общий язык с людьми.



«Совершенно верно, в этом нет никаких сомнений. Несмотря на то, что это клише, которое используется так много раз и звучит почти банально, мы действительно все братья и сестры. Мы — часть одной расы. Меня огорчает, что до сих пор существует такое разделение по расовому признаку. Это ещё одно клише, но все жизни имеют значение. Мы все братья и сёстры, которые просто пытаются разобраться в жизни и пытаются пройти через всё, выжить, оплатить счета, и чтобы на столе была еда. В этом процессе мы должны больше заботиться друг о друге. Мы должны больше любить друг друга и уделять друг другу время. А мы этого не делаем, потому что мы так захвачены безумием этого мира и нашими графиками — встать, почистить зубы, позавтракать, пойти на работу, вернуться домой, поужинать, лечь спать и оплачивать счета каждый месяц. Это борьба, с которой мы все сталкиваемся, но из-за всего этого мы упускаем из виду самое важное — любовь друг к другу. Таково мое мнение».



Поддерживаю! Неважно, какие у нас религиозные наклонности, мы все знаем, что начинаем нашу физическую жизнь в точке А и заканчиваем её в точке Б. Некоторые, как вы, верят в точку В, хоть это и фантастика, но мы все проходим этот путь от точки А до точки Б. Я думаю, что цель — найти общий язык, будь то через музыку или что-то ещё. Вот урок, который, я полагаю, мы должны извлечь из последних 12–15 месяцев.



«Конечно. Это интересно, потому что вы видите, как этот урок усваивается и применяется некоторыми, но в то же время у других всё совершенно иначе».



Это подводит меня к следующему вопросу. Ваша страница на Facebook является моей любимой страницей — не потому, что я согласен с каждым вашим словом; конечно, это не так, но я нахожу освежающим тот факт, что такой артист, как вы, у которого есть фэн-база, которая может придерживаться или не придерживаться некоторых ваших взглядов, но вы, тем не менее, публикуете то, что у вас на уме. Я нахожу это всё более редким для большинства музыкантов, особенно когда всё приводит к тому, что на тебя показывают пальцем. Почему для вас важно продолжать занимать такую позицию и использовать социальные сети в том виде, в котором вы их используете?



«Я считаю, что, возможно, это кому-то поможет. Дело не в Michael'e Sweet'e; дело не только в нём. Я тоже виноват в этом, но страницы некоторых артистов всегда связаны с продвижением. Я сам много занимаюсь этим, но в то же время я хочу, чтобы страницы помогали людям. Я хочу, чтобы моя страница вдохновляла и ободряла людей. Это самая важная для меня составляющая, и я надеюсь, что на моём надгробии будет тоже написано, чтобы все помнили: "Я не всегда был согласен с этим парнем, но он был настоящим человеком. Он не был одним на публике и другим в обычной приватной жизни".



Я встречал так много людей, которые на публике ведут себя так, а наедине — совершенно иначе. Я хочу сказать им: "Почему бы вам не быть таким на людях? Что в этом плохого? Почему ты обязательно нацепляешь на себя этот фальшивый образ?" Для меня это так странно. Возьмём, к примеру, Tom'a [Araya] из SLAYER. Я уважаю его — это вовсе не неуважение к нему — но он в SLAYER со всеми этими пентаграммами и имиджем [подражает стилю пения Araya], но при этом он католик, посещающий церковь, понимаете? И это здорово, но я хочу сказать, что я хочу быть тем же Michael'ом Sweet'ом на сцене и вне неё. Я чувствую, что я тот, кем являюсь. Вы можете прийти в мою жизнь, провести со мной день и услышать несколько бранных слов из моих уст, и вы скажете: "Вау, я не ожидал такого от Michael'а Sweet'a!" Но я уже говорил об этом раньше; я говорил: "Да, я пью. Я курю. Иногда ругаюсь". Я из плоти и крови; я не притворяюсь тем, кем не являюсь».



Честно говоря, я думаю, что это делает то, что вы говорите, ещё более обоснованным.



«Ну, для меня это и правда важно — быть настоящим, со всеми недостатками и прочим. Поскольку я настоящий и выкладываю всё начистоту, это также может отпугнуть людей и привести к потере поклонников. У меня много христианских фанатов, которые следят за тем, что я делаю, и что мы делаем, и когда они слышат, что я только что выкурил сигару, они уходят от меня. Я просто думаю: "Вау. Хорошо". Это люди, на мой взгляд, которые не могут понять. Всё дело в осуждении и в маленьком, крошечном кусочке того, какой должна быть жизнь, и каким должно быть послание, а не в чём-то общем. Я просто чувствую, что это так отстало и так старо. Это такой устаревший образ мышления, а нам ведь нужно прогрессировать. Я просто хочу быть честным. Я бы хотел пойти в церковь, чтобы пастор вышел и сказал: "Мужик, я напился прошлой ночью. Сегодня утром я с трудом проснулся". Я не говорю, что это хорошо, но это случилось, и я просто хочу, чтобы вы все знали, что это происходит в моей жизни. У меня есть проблемы с этим или проблемы с тем" — просто настоящий, от чистого сердца, подход».



Ну, способность принимать испытания и преодолевать их — это как раз то, что, как мне кажется, больше всего соответствует Богу.



«Да! Часто случается так, что люди притворяются кем-то; когда они оступаются, все начинают их осуждать. Мы все можем оступиться. Каждый человек. Мне всё равно, кто вы; у вас есть какая-то проблема, какая-то слабость, какое-то искушение, что-нибудь ещё. Мы все ошибаемся, но нам нравится указывать пальцем на тех, кто ошибается, а не на себя, когда в наших шкафах спрятано столько всего...»







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