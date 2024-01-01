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*Новая песня NILE 46
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
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Michael Sweet

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22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»
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MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»



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MICHAEL SWEET в недавнем интервью обсудил рост расходов в турах:

«Экономика в этой стране, да и во всем мире, но конкретно в этой стране, просто чтобы сфокусироваться на этом, потому что мы гастролируем в основном в США, сейчас не очень хороша. И это влияет на то, что мы делаем. Всё стало дороже. Я уже не помню тех дней, когда автобусы стоили так дорого. И я не говорю о 80-х годах. Конечно, если вернуться так далеко назад, то разница в стоимости всего будет как ночь и день. Я говорю о последних двух, трех годах. Стоимость всего, некоторых услуг удвоилась. И гастроли обходятся очень, очень дорого. И когда ты зарабатываешь только определённое количество денег, группа вроде нас — мы уже не BON JOVI и не те, кто собирает арены. Поэтому мы играем в клубах, собирая по пять, шесть, семь, восемь сотен человек. И когда вы получаете гарантию в 10 тысяч или 15 тысяч долларов, а вы уже потратили 10 или 15 тысяч долларов и оказались в минусе, это очень затрудняет продолжение туров. И это не имеет никакого отношения конкретно к музыкальному бизнесу, но имеет отношение к американскому бизнесу в целом».




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