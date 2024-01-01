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MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью обсудил рост расходов в турах:



«Экономика в этой стране, да и во всем мире, но конкретно в этой стране, просто чтобы сфокусироваться на этом, потому что мы гастролируем в основном в США, сейчас не очень хороша. И это влияет на то, что мы делаем. Всё стало дороже. Я уже не помню тех дней, когда автобусы стоили так дорого. И я не говорю о 80-х годах. Конечно, если вернуться так далеко назад, то разница в стоимости всего будет как ночь и день. Я говорю о последних двух, трех годах. Стоимость всего, некоторых услуг удвоилась. И гастроли обходятся очень, очень дорого. И когда ты зарабатываешь только определённое количество денег, группа вроде нас — мы уже не BON JOVI и не те, кто собирает арены. Поэтому мы играем в клубах, собирая по пять, шесть, семь, восемь сотен человек. И когда вы получаете гарантию в 10 тысяч или 15 тысяч долларов, а вы уже потратили 10 или 15 тысяч долларов и оказались в минусе, это очень затрудняет продолжение туров. И это не имеет никакого отношения конкретно к музыкальному бизнесу, но имеет отношение к американскому бизнесу в целом».







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