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MICHAEL SWEET : «Немного нервничаю по поводу вакцины»



MICHAEL SWEET в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, будет ли он делать вакцинацию как только это будет доступно:



«Я не знаю. Честно говоря, я не уверен. Это одна из тех вещей, в которых я хочу подождать хотя бы немного, чтобы убедиться, что у них все нормально — из-за отсутствия лучшего способа сделать это — ошибки не будет. И я буду честен с тобой — я немного напуган, потому что я один из тех, кто всякий раз, когда мне делают прививку от гриппа, болеет. Так что я плохо справляюсь с вакцинами. И я немного обеспокоен. Я слышал историю о ком-то в Бразилии, кто получил вакцину от COVID, они заболели и умерли. Я не знаю, было ли это непосредственно связано с самой вакциной.



Я немного нервничаю из-за того, что с вакциной спешат, но со временем я обязательно её получу. Я просто не знаю точно когда».













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