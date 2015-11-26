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Michael Sweet

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13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома
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MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»



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MICHAEL SWEET в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, будет ли он делать вакцинацию как только это будет доступно:

«Я не знаю. Честно говоря, я не уверен. Это одна из тех вещей, в которых я хочу подождать хотя бы немного, чтобы убедиться, что у них все нормально — из-за отсутствия лучшего способа сделать это — ошибки не будет. И я буду честен с тобой — я немного напуган, потому что я один из тех, кто всякий раз, когда мне делают прививку от гриппа, болеет. Так что я плохо справляюсь с вакцинами. И я немного обеспокоен. Я слышал историю о ком-то в Бразилии, кто получил вакцину от COVID, они заболели и умерли. Я не знаю, было ли это непосредственно связано с самой вакциной.

Я немного нервничаю из-за того, что с вакциной спешат, но со временем я обязательно её получу. Я просто не знаю точно когда».

STRYPER's MICHAEL SWEET Says He Is 'A Little Nervous About Rushing Out To Get' COVID-19 Vaccine





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