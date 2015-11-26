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MICHAEL SWEET объявил название альбома



Фротмен STRYPER MICHAEL SWEET в недавнем разговоре с Daily Boom сообщил, что его новая сольная работа получила название "Ten":



«О, он очень хороший. Я всегда погружаюсь в процесс с ожиданиями, и иногда они оправданны, а иногда нет. Иногда песни провисают и получаются не такими, какими я их задумывал, но на этом диском, по крайней мере на текущий момент, это соответствует всем моим ожиданиям. Но пока могу сказать, что вокал я ещё не записал, так что давите на меня по этому вопросу (смеётся). Я надеюсь, что партии вокала я услышу в своей голове, а также то, каким я бы хотел его слышать, но сказать точно не могу. Ты ничего не можешь знать толком до момента, пока не начнёшь записывать, и пока всё не будет готово.



Так что пока могу сказать, что новые темы невероятно энергичны. Will Hunt играет на ударных, а John O'Brien — на басу. Ритм-секция просто феноменальна, а звучание гитар отличное. Я хочу пригласить гитаристов для соло в каждой теме, и ещё могу сказать, что Todd La Torre из QUEENSRŸCHE споёт со мной на одном из треков, так что альбом должен выйти прекрасным. Я думаю, что он превзойдёт прошлую работу, которая была весьма хороша, однако новая пластинка ещё лучше».



На вопрос относительно даты выхода диска Sweet ответил:



«Пока не знаю. Точно в этом году. Мы говорили насчёт лета, я планирую всё отдать к концу апреля, значит, всё может выйти в июле или августе. Вопрос в юридических соглашениях по поводу релиза по всему миру и всё такое. Так что надеюсь, что в июле — августе всё будет выпущено».



В качестве гостей в записи примут участие Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER), Jeff Loomis (ARCH ENEMY, NEVERMORE), Marzi Montazeri (EXHORDER, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS), Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE) и Andy James.











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