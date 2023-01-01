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MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»



MICHAEL SWEET в интервью John The Ninja рассказал как он смирился с тем, что больше не может исполнять песни в том виде, в котором они были записаны:



«Когда ты что-то меняешь в группе, будь то звучание песен или компоновка сцены, чтобы группе было легче играть, или что-то ещё, а всё это обычно появляется с возрастом, то с течением времени ты начинаешь понимать: "А не иду ли я на компромисс?" Ты начинаешь задавать себе этот вопрос ежедневно: "Иду ли я на компромисс? Не подвожу ли я фанатов? Не ущемляю ли я себя?" И, возможно, в конце концов, это глупая мысль, и большинство людей, скорее всего, скажут: "О Боже. Да ладно. Это глупо. Тебе не нужно так думать". Но ты всё равно так думаешь. И особенно такие, как я, потому что я перфекционист — я хочу, чтобы всё было идеально, лучше всех и так, как это было на пике нашей карьеры.



Когда мы понизили строй, я начал думать: "Боже, неужели я иду на компромисс? Не подвожу ли я фанатов и не подвожу ли себя?" Но потом я пообщался с Kip'ом Winger'ом [из WINGER] и начал искать в Интернете другие группы, которые понизили строй, чтобы облегчить работу вокалистов, например, C.J. Snare из FIREHOUSE, Sammy Hagar — список можно продолжать и продолжать. Вы можете зайти на YouTube и найти там записи большинства групп, и почти все группы в моём возрасте понижают строй. И так оно и есть, потому что это облегчает работу вокалиста. И дело не только во мне как вокалисте, что облегчает работу мне, но и для Oz'a [Fox'a, гитаристa STRYPER] и Perry [Richardson'a, басистa STRYPER]. Мы из вечера в вечер исполняем трёхчастные вокальные партии и начинаем испытывать трудности. И тут появляются всякие преподаватели вокала и говорят: "Вы неправильно поёте. Если ты поёшь правильно, ты можешь продержаться семь концертов подряд, даже настроившись на полтона выше". А я такой: "Нет. Неправда. Ложь. Ложная информация". Ваш голос — это мышца, как и любая другая мышца в вашем теле, и если вы перетрудитесь, он не будет функционировать должным образом. Так уж устроено. Нужно давать мышцам время на восстановление. То же самое касается и голоса. Так что понижение строя очень помогло мне пройти через серии концертов. Есть ли у меня проблемы? Не особенно. Немного. Но это скорее связано с тем, что у меня есть несколько узлов в щитовидной железе, и они доставляют мне больше проблем, чем что-либо другое, потому что они стали настолько большими, что начинают давить на голосовой нерв и голосовые связки. Из-за этого я постоянно немного хриплю, и мне становится немного сложнее петь так, как нужно».







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