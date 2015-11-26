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Michael Sweet

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Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»



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Лидер STRYPER Michael Sweet и вокалист FOZZY Chris Jericho подвергли критике попытки извратить слово «аминь» в рамках речи в Палате Представителей, что позволил себе Эмануэль Кливер.

Эмануэль Кливер, пастор Объединённой методистской церкви из Канзас-Сити, произнёс вступительную молитву к 117-му Конгрессу и завершил её словами: «Мы просим об этом во имя монотеистического Бога, Брахмы и "бога", известного по многим именам, по многим разным вероисповеданиям. Аминь и женщина [игра слов на английском — "amen and awoman"]».

Слово «аминь» пришло от иврита, в котором оно означает «уверенность», «истина» и «да будет так», согласно этимологии, объясняемой в различных словарях.

Michael Sweet не смог пройти мимо этой речи и написал: «Вступительная молитва демократа заканчивается словами "аминь и женщина"», а затем добавил:

«Так как мы должны бороться за ВСЕ права и уважать ВСЕХ людей, мы должны также уважать и словарь.

Аминь не имеет ничего общего с полом, это просто означает "да будет так". Таково определение.

Добавление слова "женщина" в конец молитвы является прекрасным примером того, как зайти слишком далеко. Что вы думаете на этот счёт?»

С ним многие согласились, включая вокалиста Fozzy.

Несколько республиканских законодателей в Твиттере прошлись по Кливеру ещё больше — один из них описал его речь так: «Политкорректность, сошедшая с рельсов». Бывший спикер Палаты Ньют Гингрих назвал это «радикальным безумием», в то время как Дональд Трамп выставил на посмешище этот эпизод, написав в твиттере: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...».

Кливер рассказал Snopes, что каламбур был призван подчеркнуть тот факт, что в новом Конгрессе работает рекордное количество женщин и первая женщина-капеллан Палаты представителей.

«Я глубоко разочарован тем, что моя молитва была неправильно истолкована и неправильно интерпретирована некоторыми, чтобы подстегнуть историю, которая разжигает недовольство и усиливает раскол среди части нашего населения. Я верю, что молитва — это личная беседа между Эль Шади и взывающим. Этим разговором в присутствии 117-й палаты представителей я завершил своё выступление беззаботным каламбуром в знак признания рекордного числа женщин, которые будут представлять американский народ в Конгрессе в течение этого срока, а также в знак признания первой женщины-капеллана Палаты представителей, служение которой началось на этой неделе. Лично я нахожу эти исторические события благословениями от Бога, за которые я благодарен.

Вместо того, чтобы размышлять о моих искренних просьбах об общинном исцелении и возвращении к нашим всё более и более племенным тенденциям, кажется, что некоторые зациклились на последнем слове этой речи, пытаясь переиначить моё послание Богу и унизить меня лично. Тем самым они доказали один из пунктов моего великого послания — то, что все мы "замараны эгоизмом, извращены предрассудками и зациклены на идеологии..."»

MICHAEL SWEET And CHRIS JERICHO Criticize Democrat Pastor For Ending Congressional Prayer With








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