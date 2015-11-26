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MICHAEL SWEET : «Нормально меня прополоскали!»



MICHAEL SWEET пару дней назад опубликовал на своей странице в Facebook сообщение относительно реакции на его слова по поводу выбора Трампа:



«Я никогда в жизни не видел столько негатива от предполагаемых "фанатов", сколько получил в свой адрес на основании последних комментариев относительно политики.



Я всегда был уважителен и никогда не принижал и не оскорблял людей. Если кто-то приходит сюда и начинает изливать желчь, я без колебаний отправляю его в бан. Почему? Не потому, что я боюсь отвечать на вопросы, а потому, что я устал от негатива. У меня нет на это времени. И я не собираюсь его на это выделать и искать.



За последние несколько недель я увидел, сколь много "фанатов" сказали, что со мной и группой покончено только потому, что я несколько раз озвучил свой выбор и своё мнение. Вы бы предпочли, чтобы я молчал? Вы бы предпочли, чтобы я был трусом и обманщиком и отвернулся от своих взглядов и убеждений? Зачем мне начинать подобное сейчас? Чтобы молчать и не озвучивать то, о чём у меня болит душа и что я страстно люблю?



Я прожил на этой земле 57 лет и никогда в жизни не видел столько разобщённости, разделения и ненависти. Это исходит от обеих сторон, я это вижу и прекрасно это понимаю. Я никогда не подразумевал, что это идёт с одной стороны. Никогда. Я также никогда не буду просто "придерживаться только музыки". Я сделал выбор 37 лет назад, чтобы не просто придерживаться музыки, но стоять за Христа и сочетать веру с музыкой. Вы должны знать, какие у меня убеждения. И не должны из-за этого удивляться.



Я считаю, что таков современный мир. Мы не можем исключать [sic] другие взгляды и другие мнения, мы не должны пытаться уничтожить и изгонять наших друзей и наши семьи, основываясь только на различии во мнениях. Может быть, я ошибаюсь, но я не считаю, что когда-либо было ТАК плохо. В мои намерения никогда не входило высказывать неуважение к кому-либо из вас. Я искренне стараюсь помогать, поощрять и вдохновлять. Воодушевлять, а не разрушать. Я посвятил этому всю свою жизнь, и это всё ещё в моих приоритетах.



Я всегда смело говорил о своих убеждениях. В этом нет ничего нового. Ещё раз: я стараюсь делать это с уважением, и это никогда не изменится. Я человек честный (по крайней мере, мне хотелось бы так думать), я хочу жить своей жизнью, иллюстрируя это своими поступками. Очень грустно наблюдать, что некоторые люди не в состоянии справиться с кем-то, будучи открытыми и честными, проявляя уважение, но я полагаю, что таков тот мир, в котором мы сейчас живём.



Всем, кто меня разоблачил или заявил, что со мной "покончено", я желаю добра и всего самого наилучшего, совершенно искренне. Однако я надеюсь и молюсь за лучший мир — мир, в котором мы все сможем объединиться, несмотря на наши разногласия. Где мы сможем слушать друг друга и слышать друг друга, не отводя друг от друга глаза. Я знаю, что в нас это есть и, как я всегда говорил, всё начинается с любви.



Да благословит вас всех Господь, М».







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