Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 88
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 51
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»



*
zoom
*
* *
MICHAEL SWEET пару дней назад опубликовал на своей странице в Facebook сообщение относительно реакции на его слова по поводу выбора Трампа:

«Я никогда в жизни не видел столько негатива от предполагаемых "фанатов", сколько получил в свой адрес на основании последних комментариев относительно политики.

Я всегда был уважителен и никогда не принижал и не оскорблял людей. Если кто-то приходит сюда и начинает изливать желчь, я без колебаний отправляю его в бан. Почему? Не потому, что я боюсь отвечать на вопросы, а потому, что я устал от негатива. У меня нет на это времени. И я не собираюсь его на это выделать и искать.

За последние несколько недель я увидел, сколь много "фанатов" сказали, что со мной и группой покончено только потому, что я несколько раз озвучил свой выбор и своё мнение. Вы бы предпочли, чтобы я молчал? Вы бы предпочли, чтобы я был трусом и обманщиком и отвернулся от своих взглядов и убеждений? Зачем мне начинать подобное сейчас? Чтобы молчать и не озвучивать то, о чём у меня болит душа и что я страстно люблю?

Я прожил на этой земле 57 лет и никогда в жизни не видел столько разобщённости, разделения и ненависти. Это исходит от обеих сторон, я это вижу и прекрасно это понимаю. Я никогда не подразумевал, что это идёт с одной стороны. Никогда. Я также никогда не буду просто "придерживаться только музыки". Я сделал выбор 37 лет назад, чтобы не просто придерживаться музыки, но стоять за Христа и сочетать веру с музыкой. Вы должны знать, какие у меня убеждения. И не должны из-за этого удивляться.

Я считаю, что таков современный мир. Мы не можем исключать [sic] другие взгляды и другие мнения, мы не должны пытаться уничтожить и изгонять наших друзей и наши семьи, основываясь только на различии во мнениях. Может быть, я ошибаюсь, но я не считаю, что когда-либо было ТАК плохо. В мои намерения никогда не входило высказывать неуважение к кому-либо из вас. Я искренне стараюсь помогать, поощрять и вдохновлять. Воодушевлять, а не разрушать. Я посвятил этому всю свою жизнь, и это всё ещё в моих приоритетах.

Я всегда смело говорил о своих убеждениях. В этом нет ничего нового. Ещё раз: я стараюсь делать это с уважением, и это никогда не изменится. Я человек честный (по крайней мере, мне хотелось бы так думать), я хочу жить своей жизнью, иллюстрируя это своими поступками. Очень грустно наблюдать, что некоторые люди не в состоянии справиться с кем-то, будучи открытыми и честными, проявляя уважение, но я полагаю, что таков тот мир, в котором мы сейчас живём.

Всем, кто меня разоблачил или заявил, что со мной "покончено", я желаю добра и всего самого наилучшего, совершенно искренне. Однако я надеюсь и молюсь за лучший мир — мир, в котором мы все сможем объединиться, несмотря на наши разногласия. Где мы сможем слушать друг друга и слышать друг друга, не отводя друг от друга глаза. Я знаю, что в нас это есть и, как я всегда говорил, всё начинается с любви.

Да благословит вас всех Господь, М».

STRYPER



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 195

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом