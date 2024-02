сегодня



MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость



MICHAEL SWEET разместил обложку нового сингла JUDAS PRIEST "Crown Of Horns", снабдив ее следующим сообщением:



«Вот почему @judaspriest — моя любимая металл-группа всех времен. Последовательность. Талант. Песни. И у них хватило смелости написать песню об Иисусе. Это требует мужества.



Я очень горжусь тем, что являюсь их поклонником.



Тур PRIEST & STRYPER был бы просто потрясающим! Просто мысли....»





просмотров: 136