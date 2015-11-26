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Michael Sweet

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23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре
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MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»



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MICHAEL SWEET в рамках беседы с Bringin' it Backwards ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым:

«Мой совет музыкантам, и порой он ставит меня в неловкое положение, потому что они сами попадают в него, но он состоит в том, чтобы быть собой. Следуйте за мечтой, следуйте велению души и не слушайте чьи-то советы о том, какая мечта у вас должна быть. Это вовсе не означает, что нужно игнорировать все советы, но вам нужно чётко понимать, что вы хотите и что вами движет, что вы хотите выразить своей музыкой, потому что лучше вас никто этого не знает. Этим постулатом я всегда и руководствовался в своей жизни. Я отвечал отказами лейблам, потому что они хотели, чтобы я делал то, к чему у меня не лежала душа. И это было сложным решением, но такие решение порой необходимо принимать. Так что будьте честными по отношению к самим себе.

Я всегда был бунтарём и всегда им буду. Если десять человек выберут какое-то направление, то я пойду другим путём. Я так устроен. И это подходит моей музыке, моему стилю — всему, что я делаю. Я люблю делать то, что не делают другие».

STRYPER





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