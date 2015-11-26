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MICHAEL SWEET : «Я всегда был бунтарём!»



MICHAEL SWEET в рамках беседы с Bringin' it Backwards ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым:



«Мой совет музыкантам, и порой он ставит меня в неловкое положение, потому что они сами попадают в него, но он состоит в том, чтобы быть собой. Следуйте за мечтой, следуйте велению души и не слушайте чьи-то советы о том, какая мечта у вас должна быть. Это вовсе не означает, что нужно игнорировать все советы, но вам нужно чётко понимать, что вы хотите и что вами движет, что вы хотите выразить своей музыкой, потому что лучше вас никто этого не знает. Этим постулатом я всегда и руководствовался в своей жизни. Я отвечал отказами лейблам, потому что они хотели, чтобы я делал то, к чему у меня не лежала душа. И это было сложным решением, но такие решение порой необходимо принимать. Так что будьте честными по отношению к самим себе.



Я всегда был бунтарём и всегда им буду. Если десять человек выберут какое-то направление, то я пойду другим путём. Я так устроен. И это подходит моей музыке, моему стилю — всему, что я делаю. Я люблю делать то, что не делают другие».













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