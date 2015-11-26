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MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение



MICHAEL SWEET сообщил, что хочет записать альбом-поклонение из оригинальных треков:



«Это то, что я всегда хотел сделать, — записать альбом-поклонение. Несколько лет назад я руководил богослужением в моей домашней церкви, и это был один из самых приятных моментов в моей музыкальной истории. Это укрепило мою собственную веру и приблизило меня к Богу. Я определённо планирую записать одну из них и надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне на этом пути. Это будет мой первый "официальный" альбом поклонения, и у меня очень хорошее предчувствие насчёт этой записи».







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