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Michael Sweet

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9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом
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MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение



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MICHAEL SWEET сообщил, что хочет записать альбом-поклонение из оригинальных треков:

«Это то, что я всегда хотел сделать, — записать альбом-поклонение. Несколько лет назад я руководил богослужением в моей домашней церкви, и это был один из самых приятных моментов в моей музыкальной истории. Это укрепило мою собственную веру и приблизило меня к Богу. Я определённо планирую записать одну из них и надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне на этом пути. Это будет мой первый "официальный" альбом поклонения, и у меня очень хорошее предчувствие насчёт этой записи».

STRYPER



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