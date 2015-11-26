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Michael Sweet

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1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

25 авг 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

23 июл 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

9 июл 2016 : 		 MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе

12 апр 2016 : 		 Гитарист WHITESNAKE запишет альбом с фронтменом STRYPER

16 дек 2015 : 		 MICHAEL SWEET исполняет BON JOVI

10 апр 2015 : 		 Барабанщик EVANESCENCE на сольном альбоме MICHAEL SWEET

7 май 2014 : 		 Дочка лидера MEGADETH в новом видео MICHAEL SWEET

15 апр 2014 : 		 MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем

5 мар 2014 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

21 фев 2014 : 		 MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем

29 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MICHAEL'а SWEET'а

23 янв 2014 : 		 Фрагмент новой песни MICHAEL SWEET

4 янв 2014 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в мае

2 май 2013 : 		 MICHAEL SWEET запишет альбом с GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO, BRIAN TICHY

9 ноя 2012 : 		 MICHAEL SWEET посвятил песню пострадавшим от урагана Сэнди

14 сен 2012 : 		 Участники WHITESNAKE, CHICKENFOOT, FOZZY на новом альбоме MICHAEL'а SWEET'а
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Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре



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Фронтмен STRYPER Michael Sweet сообщил, что его новый сольный альбом "Ten" выйдет в сентябре этого года. Это 10-я сольная работа вокалиста, в работе над альбомом принимали участие гитаристы Joel Hoekstra (Whitesnake, Night Ranger), Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore), Marzi Montazeri (Exhorder, Philip H. Anselmo & The Illegals), Gus G. (Firewind, Ozzy Osbourne) и Andy James.

STRYPER Frontman MICHAEL SWEET To Release New Solo Album In September; Guests Include GUS G., JEFF LOOMIS, JOEL HOEKSTRA And Others




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