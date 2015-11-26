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Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре



Фронтмен STRYPER Michael Sweet сообщил, что его новый сольный альбом "Ten" выйдет в сентябре этого года. Это 10-я сольная работа вокалиста, в работе над альбомом принимали участие гитаристы Joel Hoekstra (Whitesnake, Night Ranger), Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore), Marzi Montazeri (Exhorder, Philip H. Anselmo & The Illegals), Gus G. (Firewind, Ozzy Osbourne) и Andy James.











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