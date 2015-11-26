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MICHAEL SWEET : «Я не овца, овца не я!»



MICHAEL SWEET отреагировал на недавние слова Ted'a Nugent'a:



«Ну я сделал прививку, и для тех из вас, кто меня знает, я не "овца". ;-) Я сделал прививку, потому что я этого хотел, а НЕ потому, что кто-то мне сказал или убедил меня сделать это.



Я говорил это раньше и скажу снова: больше здравого смысла, ребята. Хватит думать о крайне левых и крайне правых. С обеих сторон есть правые и неправые. С обеих сторон есть невежество и гениальность. Нет ничего плохого в том, что люди пытаются поступать правильно, чтобы сделать этот мир более безопасным. Это почётно.



Как вы продолжаете иметь хоть какую-то фанатскую базу, когда называете большинство из них "тупыми"? Этого я никогда не пойму...»







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