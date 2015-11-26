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*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 113
*Новая песня GHOST 84
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Michael Sweet

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10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET
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|||| сегодня

MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»



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MICHAEL SWEET отреагировал на недавние слова Ted'a Nugent'a:

«Ну я сделал прививку, и для тех из вас, кто меня знает, я не "овца". ;-) Я сделал прививку, потому что я этого хотел, а НЕ потому, что кто-то мне сказал или убедил меня сделать это.

Я говорил это раньше и скажу снова: больше здравого смысла, ребята. Хватит думать о крайне левых и крайне правых. С обеих сторон есть правые и неправые. С обеих сторон есть невежество и гениальность. Нет ничего плохого в том, что люди пытаются поступать правильно, чтобы сделать этот мир более безопасным. Это почётно.

Как вы продолжаете иметь хоть какую-то фанатскую базу, когда называете большинство из них "тупыми"? Этого я никогда не пойму...»

MICHAEL SWEET Takes Issue With TED NUGENT



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


10 окт 2021, 13:11		Овца, овца, хватит оправдываться)


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