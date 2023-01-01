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Michael Sweet

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MICHAEL SWEET — о здоровье



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MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Здравствуйте, друзья мои. Я не из тех, кто публикует каждую мелочь о своей личной жизни и здоровье, но я верю в силу молитвы, поэтому хочу попросить вас помолиться за меня в течение следующих нескольких недель.

Во-первых, уже несколько лет у меня есть несколько узлов в щитовидной железе. Это довольно распространённое явление, но оно может и будет влиять на голос и со временем вызовет проблемы. Один из узлов (с правой стороны) практически не изменился в размерах. Однако левая сторона за последние несколько лет довольно сильно увеличилась, поэтому в следующий вторник в 8:30 по восточному времени мне предстоит процедура биопсии.

Во-вторых, мой левый (хороший) глаз. У него было два разрыва сетчатки, когда мой правый глаз отслоился в ноябре 2021 года. Мне удалили лазером эти разрывы, чтобы они больше не рвались и не привели к отслойке и в этом глазу. К сожалению, зрение в этом глазу постепенно ухудшалось, и сейчас оно стало очень туманным/мутным.

Вчера я прошёл обследование, и хорошая новость в том, что мой правый глаз (плохой глаз) в довольно хорошем состоянии. Плохая новость — мой левый глаз (хороший глаз) не может этим похвастаться. Доктор хочет увидеть меня через несколько недель, чтобы ещё раз осмотреть, и если не будет улучшений, мне понадобится операция (витрэктомия) на этом глазу, чтобы удалить кровь, рубцы и жидкость/поплавки.

Я ценю ваши молитвы и благодарен за то, что могу просить».






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