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MICHAEL SWEET об ИИ в музыке



MICHAEL SWEET в подкасте "Thunder Underground" ответил на вопрос о том, что он думает об использовании ИИ в музыке:



«Человеческое воздействие исчезает, и это очень тревожно. Это не очень хорошо для музыки и искусства в целом. Когда вы просто набираете несколько слов и говорите: "Покажи мне это", "Дай мне это", "Создай это", а потом — бум — через две секунды у вас уже всё готово. Не-а. На этой стадии мы и находимся. Я уверен, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда вы не знаете, что реально, а что нет, что человек, а что ИИ. Вы не знаете, и мы не сможем этого понять. Музыка изменилась навсегда. А потом люди называют тебя старым за то, что ты так думаешь. "Чувак, тебе нужно идти в ногу со временем. Ты старой закалки. Ты старый пердун. Да ладно, чувак". Вы это серьёзно? Ладно. Если другим людям на это наплевать, то что ж.



Музыка, искусство должны создаваться людьми от души, а не компьютером. И я уверен, что очень многие люди идут по этой дороге. Ну что ж, будет интересно посмотреть, что случится через 10 лет с музыкой, искусством, кино и всем остальным. Это невероятно. Но я не считаю, что это хорошо.



Я тут кое-что услышал и подумал: "Вот это да, это круто. Что это за группа?" А мне в ответ: "Это ИИ" Ладно. Это неплохо — действительно звучало приятно. Ты слушаешь и думаешь: "Да, пойдёт". Но, чёрт возьми, я не знаю, почему это не пугает больше людей, чем должно!»







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