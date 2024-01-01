MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

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все новости группы
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США
24 фев 2021 :
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MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER
7 янв 2021 :
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Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»
3 янв 2021 :
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План от MICHAEL SWEET
23 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»
19 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER
13 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»
9 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение
14 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER
13 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»
6 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа
18 окт 2020 :
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MICHAEL SWEET рад новому судье
7 окт 2020 :
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MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»
16 сен 2020 :
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MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE
25 июл 2020 :
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET
15 июл 2020 :
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Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»
9 июл 2020 :
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Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса
11 июн 2020 :
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Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»
22 апр 2020 :
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Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён
26 мар 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»
16 мар 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»
6 дек 2019 :
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MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле
22 ноя 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
31 окт 2019 :
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MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»
28 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
18 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
4 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
14 авг 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
11 авг 2019 :
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MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре
1 май 2019 :
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Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре
5 апр 2019 :
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MICHAEL SWEET завершил запись вокала
26 фев 2019 :
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MICHAEL SWEET объявил название альбома
16 янв 2019 :
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MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом
5 дек 2018 :
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MICHAEL SWEET начнет запись зимой
6 мар 2018 :
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RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI
4 дек 2017 :
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Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET
22 ноя 2017 :
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MICHAEL SWEET выпускает DVD
12 апр 2017 :
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MICHAEL SWEET планирует съемку DVD
25 авг 2016 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
12 авг 2016 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
23 июл 2016 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
9 июл 2016 :
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MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе
12 апр 2016 :
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Гитарист WHITESNAKE запишет альбом с фронтменом STRYPER
16 дек 2015 :
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MICHAEL SWEET исполняет BON JOVI
10 апр 2015 :
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Барабанщик EVANESCENCE на сольном альбоме MICHAEL SWEET
7 май 2014 :
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Дочка лидера MEGADETH в новом видео MICHAEL SWEET
15 апр 2014 :
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MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
5 мар 2014 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
21 фев 2014 :
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MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
29 янв 2014 :
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Трек-лист нового альбома MICHAEL'а SWEET'а
23 янв 2014 :
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Фрагмент новой песни MICHAEL SWEET
4 янв 2014 :
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MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в мае
2 май 2013 :
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MICHAEL SWEET запишет альбом с GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO, BRIAN TICHY
9 ноя 2012 :
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MICHAEL SWEET посвятил песню пострадавшим от урагана Сэнди
14 сен 2012 :
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Участники WHITESNAKE, CHICKENFOOT, FOZZY на новом альбоме MICHAEL'а SWEET'а
13 сен 2012 :
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Семплы новых песен MICHAEL SWEET
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сегодня
MICHAEL SWEET об ИИ в музыке
MICHAEL SWEET в подкасте "Thunder Underground" ответил на вопрос о том, что он думает об использовании ИИ в музыке:
«Человеческое воздействие исчезает, и это очень тревожно. Это не очень хорошо для музыки и искусства в целом. Когда вы просто набираете несколько слов и говорите: "Покажи мне это", "Дай мне это", "Создай это", а потом — бум — через две секунды у вас уже всё готово. Не-а. На этой стадии мы и находимся. Я уверен, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда вы не знаете, что реально, а что нет, что человек, а что ИИ. Вы не знаете, и мы не сможем этого понять. Музыка изменилась навсегда. А потом люди называют тебя старым за то, что ты так думаешь. "Чувак, тебе нужно идти в ногу со временем. Ты старой закалки. Ты старый пердун. Да ладно, чувак". Вы это серьёзно? Ладно. Если другим людям на это наплевать, то что ж.
Музыка, искусство должны создаваться людьми от души, а не компьютером. И я уверен, что очень многие люди идут по этой дороге. Ну что ж, будет интересно посмотреть, что случится через 10 лет с музыкой, искусством, кино и всем остальным. Это невероятно. Но я не считаю, что это хорошо.
Я тут кое-что услышал и подумал: "Вот это да, это круто. Что это за группа?" А мне в ответ: "Это ИИ" Ладно. Это неплохо — действительно звучало приятно. Ты слушаешь и думаешь: "Да, пойдёт". Но, чёрт возьми, я не знаю, почему это не пугает больше людей, чем должно!»
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