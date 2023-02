сегодня



MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке



Христианская группа He Gets Us, как сообщается, потратила 20 миллионов долларов на две рекламы для Суперкубка, в которых Иисус показан как человек, сочувствующий иммигрантам и бедным. Кампания, которая, по словам ее создателей, в конечном итоге обойдётся в 1 миллиард долларов, пытается устранить представление об Иисусе как о представителе консерваторов или религиозной конфессии, замещая ненависть на человека, который любит и прощает.



Sweet поделился статьёй о том, как конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортез заявила, что не верит, что Иисус поддержал бы рекламу в рамках Суперкубка, в которой, по её словам, фашизм «выглядит благообразно». Sweet написал пост:



«Нам нужно больше рекламы "Иисуса". Это была лучшая часть просмотра игры, IMO. Лучшие 20 миллионов, потраченные за долгое время!»





Something tells me Jesus would *not* spend millions of dollars on Super Bowl ads to make fascism look benign













