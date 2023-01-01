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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 95
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 31
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Michael Sweet

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16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE
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MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке



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Христианская группа He Gets Us, как сообщается, потратила 20 миллионов долларов на две рекламы для Суперкубка, в которых Иисус показан как человек, сочувствующий иммигрантам и бедным. Кампания, которая, по словам ее создателей, в конечном итоге обойдётся в 1 миллиард долларов, пытается устранить представление об Иисусе как о представителе консерваторов или религиозной конфессии, замещая ненависть на человека, который любит и прощает.

Sweet поделился статьёй о том, как конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортез заявила, что не верит, что Иисус поддержал бы рекламу в рамках Суперкубка, в которой, по её словам, фашизм «выглядит благообразно». Sweet написал пост:

«Нам нужно больше рекламы "Иисуса". Это была лучшая часть просмотра игры, IMO. Лучшие 20 миллионов, потраченные за долгое время!»




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