сегодня



MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»



MICHAEL SWEET рассказал в ходе беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" о том, как помирился с Sebastian'ом Bach'ом:



«Мы были на корабле, и я разговаривал с Paul'ом Gargano о том, как глупо, что у нас с Sebastian'ом такая неприязнь, и я пытался связаться с ним множество раз, и бла-бла-бла. И тогда он сказал: "Правда? Хорошо. Подожди здесь". Он вернулся и сказал: "Я только что говорил с [женой Sebastian'a] Сюзанной. И Сюзанна сейчас разговаривает с Лизой" — моей женой Лизой. И она говорит с Sebastian'ом. И тот расплакался, потому что он хочет зарыть топор войны". Это было просто удивительно, как всё здорово получилось. А потом он пригласил меня исполнить песню, и я не знал её, в частности, "God Gave Rock 'N' Roll To You", хотите верьте, хотите нет. И, конечно, каждый может посмотреть видео с её исполнением и вдоволь посмеяться. А потом мы исполнили "Ain't Talkin' 'Bout Love".



Некоторые люди в комментариях сказали: "Ах, это выглядит неловко и странно", но я могу сказать, что это было естественно. Мы друзья, и мы поддерживаем контакт. Мы переписывались по электронной почте несколько раз, мы ужинали с Сюзанной, когда были в Лас-Вегасе, и это правда. И это на самом деле удивительно. Действительно круто.



Было здорово иметь возможность зарыть топор войны и поговорить с Sebastian'ом спустя столько времени, и понять, что мы просто 2 парня... Мы просто 2 парня, которые занимаются одним и тем же делом, и оба пытаются наслаждаться жизнью и получать от неё максимум удовольствия. И зачем враждовать? Зачем ссориться? Клише — жизнь слишком коротка, но это так».











+0 -0



просмотров: 195