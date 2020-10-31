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MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа



MICHAEL SWEET в недавнем интервью Slabber.net рассказал о том, почему голосовал за Трампа:



«Я уже говорил, что четыре года назад голосовал за Дональда Трампа. Я проголосовал за него, потому что мне действительно надоели политики. Я ощущаю, что большинство политиков, если не все, говорят нам то, что мы хотим услышать, лишь бы они могли вступить в должность, и как только они достигают своей цели, они не выполняют свою работу и своих обещаний. Поэтому, когда появился Дональд Трамп, я подумал: ладно, этот парень не политик, он будет другим, и поэтому я за него проголосовал.



Я не считаю, что его поведение часто бывает хорошим. Я бы хотел, чтобы он держался подальше от Твиттера. То, как он преподносит себя, то, как он говорит, и некоторые вещи, которые он говорит, так же бесят меня, как и остальных. Но я считаю, что Дональд Трамп сделал много хорошего для Америки, особенно для экономики.



Я также считаю, что очень легко обвинить кого-то в том, что экономика задыхается из-за пандемии, в которой он не виноват. Эта пандемия наступила бы вне зависимости от того, кто президент, и экономика бы провалилась вне зависимости от того, кто президент. Ни один президент в мире не смог бы остановить приход коронавируса, но Дональда Трампа легко обвинять. Я не считаю, что это оправданно, и я чувствую, что это неправильно.



Джо Байден — пример того, как кто-то использует Трампа и этот вирус, чтобы вступить в должность.



Есть много людей, которым не нравится их босс, но их босс на этой должности, потому что они делают хорошую работу для компании, в которой они работают. Вот как я отношусь к Дональду Трампу. Мне не нравится многое, что он говорит или делает, но я голосовал за него. Сказав это, я прекрасно понимаю, что на меня будут нападать, но я готов. Я не против. Я не собираюсь убегать от того, что я делаю или говорю. Я не боюсь, что мне бросят вызов за моё решение».







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