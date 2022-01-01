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MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах



MICHAEL SWEET поделился следующим сообщением:



«Когда вы думаете о глазной хирургии, она, конечно, не кажется чем-то серьёзным. И она, конечно, не привлекает внимания, как другие операции: на открытом сердце, шунтирование, операция на мозге, все эти вещи, которые вызывают ужас. Но я скажу вам прямо сейчас, что операции на глазах, через которые я прошёл, — а это уже третья операция — чёрт возьми, либо я большой ребёнок, либо они были кошмарными. У меня очень чувствительные глаза, и последнее, с чем бы я хотел иметь дело в своей жизни, — это проблемы с глазами, связанные с операциями.



Мне пришлось сделать третью операцию — мне на шесть месяцев закапали в глаз масло, чтобы удержать сетчатку на месте. И когда они поместили это масло шесть месяцев назад, в январе, им пришлось удалить мой хрусталик, потому что у меня развилась катаракта. Поэтому они удалили мой хрусталик. Так что я разбирался с этим в течение шести месяцев и привык к ситуации. Потом мне пришлось удалить масло, потому что если оставить его надолго, развивается глаукома, которая может привести к слепоте, бла-бла-бла. Так что всё очень сложно. И они удалили масло, промыли его; это был один разрез. Затем они вставили новую линзу; это был еще один разрез на радужке. И сейчас мой глаз сильно потрёпан».











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