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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
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Michael Sweet

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1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»
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MICHAEL SWEET о предстоящей операции



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MICHAEL SWEET рассказал о предстоящей ему частичной тиреоидэктомии - операции по удалению части щитовидной железы. Это самая распространенная операция при раке щитовидной железы.

«Самый большой риск при этой операции — повреждение голосового нерва. Я певец, поэтому я иду на операцию с высоким риском повреждения голосового нерва, что может изменить мой голос на всю оставшуюся жизнь. Я нахожусь в самых надёжных руках — в клинике Mass Eye And Ear [в Бостоне]. Я нашёл специалиста, который специализируется на певцах и профессионалах и не повредит нерв. У этого врача риск гораздо ниже, потому что он использует такую систему мониторинга, которая позволяет снизить риск с 25 или 26 процентов до одного процента. Так что я чувствую, что нахожусь в надёжных руках. Мне удалят половину щитовидной железы, а вторую оставят, потому что с этой стороны она выросла недостаточно для биопсии, а с той — выросла, и это оказался рак. И они собираются удалить эту половину. Это медленно растущий рак. Сейчас у меня подходящая стадия, так что всё должно быть хорошо.

Посмотрим, как всё пройдет. Мне придётся некоторое время спать сидя, терпеть боль, принимать тайленол и звонить им по утрам — ну, вы понимаете, всё такое. И я надеюсь, что мой голос станет лучше, когда всё закончится».




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