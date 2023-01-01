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MICHAEL SWEET о предстоящей операции



MICHAEL SWEET рассказал о предстоящей ему частичной тиреоидэктомии - операции по удалению части щитовидной железы. Это самая распространенная операция при раке щитовидной железы.



«Самый большой риск при этой операции — повреждение голосового нерва. Я певец, поэтому я иду на операцию с высоким риском повреждения голосового нерва, что может изменить мой голос на всю оставшуюся жизнь. Я нахожусь в самых надёжных руках — в клинике Mass Eye And Ear [в Бостоне]. Я нашёл специалиста, который специализируется на певцах и профессионалах и не повредит нерв. У этого врача риск гораздо ниже, потому что он использует такую систему мониторинга, которая позволяет снизить риск с 25 или 26 процентов до одного процента. Так что я чувствую, что нахожусь в надёжных руках. Мне удалят половину щитовидной железы, а вторую оставят, потому что с этой стороны она выросла недостаточно для биопсии, а с той — выросла, и это оказался рак. И они собираются удалить эту половину. Это медленно растущий рак. Сейчас у меня подходящая стадия, так что всё должно быть хорошо.



Посмотрим, как всё пройдет. Мне придётся некоторое время спать сидя, терпеть боль, принимать тайленол и звонить им по утрам — ну, вы понимаете, всё такое. И я надеюсь, что мой голос станет лучше, когда всё закончится».







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