MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER



MICHAEL SWEET рассказал об оригинальной сольной версии альбома, ставшего в 2005 году записью STRYPER Reborn:



«После Stryper Celebration Tour 2003 года я вернулся домой и сразу же начал работать над новым сольным альбомом. Я записал 10 песен/демо в своей домашней студии, а затем забронировал время в Blue Jay и Mixed Emotions, чтобы записать альбом. Как только он был закончен, я начал предлагать его лейблам. Я собирался подписать сделку, когда закончил выступление со STRYPER в Флориде в 2004 году и я поставил ребятам музыку. Им понравилось то что они услышали и, в конце концов, мы решили реформироваться и вернуться в студию, чтобы сделать альбом STRYPER и официально воссоединиться. Аранжировки оригинальных песен совсем не изменились. Он был перезаписан и выпущен 16.08.2005 под названием "Reborn" под именем STRYPER.



После долгих лет запросов и долгих раздумий, я решил выпустить оригинальные версии / треки и добавить кое-что, чего мне всегда не хватало: гитарные соло, высокие вокальные ноты, больше ритм-гитар, синти-части и альтернативную версию "Passion". Оригинальные барабаны и бас чистые и убойные, Derek и Lou проделали выдающуюся работу, заложив основы. Я всегда хотел, чтобы все услышали, что эти ребята сделали и как хорошо они это сделали!



Итак, вот мы и добрались до релиза! Мы с Kenny Lewis решили внести эти изменения и предоставить оригинальную версию, чтобы вы все услышали, как все было изначально. Я очень доволен этим. Это всегда была моя мечта — предложить вам эту версию и я действительно верю в то, что вам понравится! Я так взволнован тем, что наконец-то смогу предложить вам Reborn Again!»



Трек-лист:



"Open Your Eyes"

"Reborn"

"When Did I See You Cry"

"Make You Mine"

"Passion"

"Live Again"

"If I Die"

"Wait for You"

"Rain"

"10,000 Years"

"I.G.W.T."







