Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 482
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии 27
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER



*
zoom
*
* *
MICHAEL SWEET рассказал об оригинальной сольной версии альбома, ставшего в 2005 году записью STRYPER Reborn:

«После Stryper Celebration Tour 2003 года я вернулся домой и сразу же начал работать над новым сольным альбомом. Я записал 10 песен/демо в своей домашней студии, а затем забронировал время в Blue Jay и Mixed Emotions, чтобы записать альбом. Как только он был закончен, я начал предлагать его лейблам. Я собирался подписать сделку, когда закончил выступление со STRYPER в Флориде в 2004 году и я поставил ребятам музыку. Им понравилось то что они услышали и, в конце концов, мы решили реформироваться и вернуться в студию, чтобы сделать альбом STRYPER и официально воссоединиться. Аранжировки оригинальных песен совсем не изменились. Он был перезаписан и выпущен 16.08.2005 под названием "Reborn" под именем STRYPER.

После долгих лет запросов и долгих раздумий, я решил выпустить оригинальные версии / треки и добавить кое-что, чего мне всегда не хватало: гитарные соло, высокие вокальные ноты, больше ритм-гитар, синти-части и альтернативную версию "Passion". Оригинальные барабаны и бас чистые и убойные, Derek и Lou проделали выдающуюся работу, заложив основы. Я всегда хотел, чтобы все услышали, что эти ребята сделали и как хорошо они это сделали!

Итак, вот мы и добрались до релиза! Мы с Kenny Lewis решили внести эти изменения и предоставить оригинальную версию, чтобы вы все услышали, как все было изначально. Я очень доволен этим. Это всегда была моя мечта — предложить вам эту версию и я действительно верю в то, что вам понравится! Я так взволнован тем, что наконец-то смогу предложить вам Reborn Again!»

Трек-лист:

"Open Your Eyes"
"Reborn"
"When Did I See You Cry" 
"Make You Mine" 
"Passion" 
"Live Again" 
"If I Die" 
"Wait for You" 
"Rain" 
"10,000 Years" 
"I.G.W.T."

STRYPER Frontman MICHAEL SWEET's Original Solo Version Of Reborn Album Now Available For Pre-Order; Details Of Reborn Again Revealed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 176

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом