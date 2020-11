сегодня



MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:



«Я не только выпущу сольную версию альбома Reborn в начале 2021 года (она будет называться Reborn Again), но также начну запись нового сольного альбома в феврале. Мой вопрос такой — что вы хотите услышать на этом диске, каких гостей, в каком стиле песни? Я с радостью выслушаю все предложения!»



Reborn был выпущен STRYPER в 2005 году и изначально и планировался как сольная работа Sweet'a, но группа приняла решение воссоединиться и все решили выпускать эту пластинку под именем STRYPER.



Трек-лист:



"Open Your Eyes"

"Reborn"

"When Did I See You Cry"

"Make You Mine"

"Passion"

"Live Again"

"If I Die"

"Wait for You"

"Rain"

"10,000 Years"

"I.G.W.T."







