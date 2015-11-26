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Michael Sweet

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14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой
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MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER



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MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Я не только выпущу сольную версию альбома Reborn в начале 2021 года (она будет называться Reborn Again), но также начну запись нового сольного альбома в феврале. Мой вопрос такой — что вы хотите услышать на этом диске, каких гостей, в каком стиле песни? Я с радостью выслушаю все предложения!»

Reborn был выпущен STRYPER в 2005 году и изначально и планировался как сольная работа Sweet'a, но группа приняла решение воссоединиться и все решили выпускать эту пластинку под именем STRYPER.

Трек-лист:

"Open Your Eyes"
"Reborn"
"When Did I See You Cry" 
"Make You Mine" 
"Passion" 
"Live Again" 
"If I Die" 
"Wait for You" 
"Rain" 
"10,000 Years" 
"I.G.W.T."

MICHAEL SWEET To Release Original Solo Version Of STRYPER's Reborn Album In 2021



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