MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER
MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:
«Я не только выпущу сольную версию альбома Reborn в начале 2021 года (она будет называться Reborn Again), но также начну запись нового сольного альбома в феврале. Мой вопрос такой — что вы хотите услышать на этом диске, каких гостей, в каком стиле песни? Я с радостью выслушаю все предложения!»
Reborn был выпущен STRYPER в 2005 году и изначально и планировался как сольная работа Sweet'a, но группа приняла решение воссоединиться и все решили выпускать эту пластинку под именем STRYPER.
Трек-лист:
"Open Your Eyes"
"Reborn"
"When Did I See You Cry"
"Make You Mine"
"Passion"
"Live Again"
"If I Die"
"Wait for You"
"Rain"
"10,000 Years"
"I.G.W.T."
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