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Michael Sweet

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18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

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17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

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22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

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3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET
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MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»



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MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос, считает ли он, что сейчас мир плох как никогда:

«Это правда. Разумеется, на протяжении веков были войны, много войн, уходящих корнями в глубь тысячелетий. Но кажется, что в те времена, в которые мы живем сейчас, больше суматохи, чем когда-либо, больше неразберихи, чем когда-либо, больше разделения, чем когда-либо, больше ненависти, чем когда-либо, больше разобщенности. Называйте, как хотите. Можно подобрать столько слов, чтобы описать то, что мы сейчас видим, наблюдаем и переживаем. Это безумие.

Мы написали песню под названием "End Of Days", и люди говорят: "Да, никто не знает, когда это произойдет". А я думаю, что мы уже на пороге. Я считаю, что мы это наблюдаем. Мы живем этим прямо сейчас. Когда вернется Бог? Кто знает? Кто знает? Никто не знает. Но я полагаю, что это не за горами. Скорее раньше, чем позже. И это необходимо прямо сейчас. Для людей очень важно наладить свою жизнь. Исправьте свою жизнь. Перестаньте думать о себе и начните думать о вечности. Перестаньте думать о сейчас. Начните думать о будущем, потому что оно приближается».

Он также коснулся темы предстоящих выборов в эсэшэй:

«Голосуйте за политику. Перестаньте голосовать за личности. Если бы мы голосовали за личности, нам бы никто не нравился. Мы бы ни за кого не голосовали. Личности многих кандидатов, если копнуть глубже и выяснить, все они имеют проблемы, и вам может не нравиться какой-то конкретный человек, но это не значит, что он не подходит для этой работы. Присмотритесь к их политике, присмотритесь к тому, за что они выступают, присмотритесь к тому, что они сделали, присмотритесь к тому, чего они не сделали, и примите это во внимание.

Президенты всех времен, которые не были великими людьми как таковыми, имели много грехов, много скелетов в шкафах, много вещей, которыми никто не мог бы гордиться, но в то же время они были хорошими президентами. Они делали великие вещи для страны, и они, конечно, старались. И это моя точка зрения.

Когда вы ищете адвоката, чтобы выиграть дело, вы нанимаете его не потому, что он хороший парень или не говорит гадостей. Вы нанимаете адвоката, потому что он выиграл все дела, и вы просто хотите, чтобы он был лучшим, и вы хотите выиграть свое дело. Именно это сейчас нужно Америке. Нам нужен адвокат, который выиграет наше дело. И именно за него вы должны голосовать»




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