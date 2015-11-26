сегодня



MICHAEL SWEET перенёс новую операцию



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:



«Вот что случилось. Я прожил 7 недель без происшествий, а потом снова начал видеть лёгкую затенённость в глазу. Пошёл к окулисту, и подтвердилось моё интуитивное чувство — сетчатка снова отслоилась.



Меня только что прооперировали, удалили рубцовую ткань и ввели масляный пузырь, который будет держаться дольше (3 месяца). Одновременно удалили катаракту, а когда через 3 месяца удалят масло, заменят хрусталик. К тому времени я должен буду видеть достаточно хорошо.



Я снова буду лежать лицом вниз до того дня, когда ребята придут записывать новый альбом @Stryper (1/25). Я буду писать тексты, оставаясь лицом вниз в течение следующих нескольких недель.



Шоу должно продолжаться. Я считаю, что сейчас самое время для записи альбома. Так что это произойдёт. Кроме того, я не могу дождаться, когда пройду через это, выйду на сцену и начну гастролировать в мае.



Я глубоко признателен тем, кто был рядом со мной и кто продолжает молиться за меня и думать обо мне».







+0 -0



просмотров: 161

