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Michael Sweet

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15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

25 авг 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

23 июл 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET
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Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»



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Лидер STRYPER Michael Sweet обвинил в эгоизме тех, кто не хочет надевать маску:

«Почему такие дебаты о том, чтобы носить или не носить маску? Если она снижает риск распространения вируса (даже с небольшим запасом), то почему вы не хотите внести свой вклад в снижение статистики? Никто не любит носить маску, но Боже мой, если она защищает других от вируса, то почему вы не хотите этого? Хм... Когда я выхожу на улицу, то часто вижу много людей без масок и думаю про себя: "Как эгоистично". Это очень просто. Перестань гордиться и упрямиться и просто играй по правилам. Может быть, я прошу слишком многого. Многие играют по своим правилам, и, к сожалению, именно поэтому мы находимся в таком положении. Спасибо. #maskon».

STRYPER





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