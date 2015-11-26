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Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»



Лидер STRYPER Michael Sweet обвинил в эгоизме тех, кто не хочет надевать маску:



«Почему такие дебаты о том, чтобы носить или не носить маску? Если она снижает риск распространения вируса (даже с небольшим запасом), то почему вы не хотите внести свой вклад в снижение статистики? Никто не любит носить маску, но Боже мой, если она защищает других от вируса, то почему вы не хотите этого? Хм... Когда я выхожу на улицу, то часто вижу много людей без масок и думаю про себя: "Как эгоистично". Это очень просто. Перестань гордиться и упрямиться и просто играй по правилам. Может быть, я прошу слишком многого. Многие играют по своим правилам, и, к сожалению, именно поэтому мы находимся в таком положении. Спасибо. #maskon».













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