MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

MICHAEL SWEET перенесёт срочную операцию на правом глазу, связанную с отслоением сетчатки. Из-за этого будет отменён анонсированный ранее рождественский концерт.
Отслоение сетчатки происходит, когда сетчатка отделяется от задней стенки глаза, что приводит к потере периферического зрения. Без немедленного лечения отслоение сетчатки может привести к полной потере зрения, сообщает Healthline.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).