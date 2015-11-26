Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 136
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

25 авг 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью MICHAEL SWEET подтвердил, что работает над новым проектом, в котором также принимает участие гитарист WHITESNAKE Joel Hoekstra и вокалист Inglorious, Nathan James.

«После нового года я начал работу над новым проектом с Nathan'ом James'ом и Joel'ом Hoekstra... Это такой диск в духе WHITESNAKE... Ну а после я займусь новой пластинкой SWEET AND LYNCH.

Мы давно дружим с Nathan'ом и мне импонирует его голос, я обратился с Frontiers с предложением о совместной работе. Я играю на гитаре, кое где пою дуэтом, а также являюсь соавтором и сопродюсером пластинки и пока все идет отлично... он фантастический, мне он очень нравится, отличный парень и с душой, прекрасный вокалист и один из моих любимых на сцене, с нетерпением жду, когда мы начнем!»

STRYPER Frontman MICHAEL SWEET Confirms New Project With WHITESNAKE Guitarist JOEL HOEKSTRA, INGLORIOUS Singer NATHAN JAMES



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 46

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом