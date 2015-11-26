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MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE



В рамках недавнего интервью MICHAEL SWEET подтвердил, что работает над новым проектом, в котором также принимает участие гитарист WHITESNAKE Joel Hoekstra и вокалист Inglorious, Nathan James.



«После нового года я начал работу над новым проектом с Nathan'ом James'ом и Joel'ом Hoekstra... Это такой диск в духе WHITESNAKE... Ну а после я займусь новой пластинкой SWEET AND LYNCH.



Мы давно дружим с Nathan'ом и мне импонирует его голос, я обратился с Frontiers с предложением о совместной работе. Я играю на гитаре, кое где пою дуэтом, а также являюсь соавтором и сопродюсером пластинки и пока все идет отлично... он фантастический, мне он очень нравится, отличный парень и с душой, прекрасный вокалист и один из моих любимых на сцене, с нетерпением жду, когда мы начнем!»







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