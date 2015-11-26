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Michael Sweet

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11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

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11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

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22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

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12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

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9 июл 2016 : 		 MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе
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Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса



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Michael Sweet из христианской рок-группы STRYPER сказал, что раса и внешность Иисуса Христа «не должны иметь значения», потому что «Он был, есть и навсегда останется нашим Спасителем».

Хотя наиболее распространенным образом Иисуса Христа, по крайней мере в западных культурах, был бородатый светлокожий человек с длинными волнистыми светло-каштановыми или светло-коричневыми волосами и голубыми глазами, несмотря на то, что он родился в ближневосточной части Иудеи, свидетельства указывают на то, что он, вероятно, выглядел совсем не так, как его изображали в течение долгого времени.

Sweet написал в своём аккаунте в Фейсбуке:

«Вчера вечером за ужином у меня был интересный разговор о том, что Иисус был либо белый, либо чёрный. На большинстве фотографий Он изображён белым, но Он родился в Вифлееме (современный Израиль), поэтому Он родился евреем. Настоящая проблема в том, что это не должно иметь значения в нашем современном обществе, хотя этому придают значение с обеих сторон. Не должно иметь значения, какого цвета Он был, и мы все должны осознавать факт, что независимо от цвета Его кожи или того, как Он мог выглядеть, Он был, есть и навсегда останется нашим Спасителем и Царём царей. Жаль, что Он не создал нас невосприимчивыми к цвету кожи. Наверное, Он оставил это на наше усмотрение. Свобода воли, свободный выбор. К сожалению, мы продолжаем позволять цветам разделять нас. Бог создал всё простым, а мы всё усложнили. Может быть, когда-нибудь мы всё исправим...»

Ещё в 2015 году британский учёный опубликовал изображение, основанное на криминалистической антропологии, которое, по его словам, является гораздо более точным представлением того, как на самом деле мог выглядеть Иисус.

Ричард Нив воссоздал лицо Иисуса, изучая черепа семитов, используя современные методы криминалистики, и утверждал, что у Иисуса, скорее всего, был бы более тёмный цвет лица и короткие тёмные и кудрявые волосы. Эти черты, вероятно, были бы типичны для ближневосточных евреев в Галилейской области на севере Израиля.

В интервью Detroit Free Press в 2018 году Michael сказал, что STRYPER никогда не были полноправными членами сообщества хэви-металла и хард-рока, в основном из-за христианских текстов группы:

«Нас никогда не принимала ни одна из сторон. Светская сторона, мейнстрим — они не принимают нас и по сей день. Мы, пожалуй, та группа, которую выбирают, чтобы насмехаться. Чаще всего нашу группу используют именно для этого. Что касается христианской стороны, у нас никогда не было поддержки от христианской общины, потому что мы не вписываемся в их маленький клуб. Мы не носим костюмы и галстуки, не ходим в каждую церковь и не проповедуем».

Was Jesus White Or Black? STRYPER



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Hellg


9 июл 2020, 15:16		Ну в таком свете, вся эта история вообще выглядит как анекдот.
Приходит Иосиф домой, а его жена мало того, что родила от непорочного зачатия, так ещё и негритёнка...
Интересно, им самим не смешно это всё?

ElectricRetard


9 июл 2020, 16:11		Иисус был максимально прозрачен.

Hellg


9 июл 2020, 16:28		Вспоминается отрывок из одного старого фильма https://www.youtube.com/watch?v=DaAJYoHIMRI

hansi_hrb


9 июл 2020, 16:41		Действительно анекдот, когда давно уже все ясно кем был иисус. И спорят об этом только невежды.

Заместитель главы Украинской республиканской партии, экс-депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец заявил, что Иисус Христос был украинцем.
Политик утверждает, что на кресте Иисус перешел на галицкий говор. Кроме того, Новоженец полагает, что, согласно "украинскому летоисчислению", на дворе нынче 7526-й год.
Представитель Украинской республиканской партии убежден, что нет ни одного доказательства, которое опровергало бы украинское происхождение Иисуса Христа.




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