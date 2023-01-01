сегодня



MICHAEL SWEET о состоянии здоровья



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:



«Привет, мои друзья!



Я хотел бы рассказать вам о состоянии моих глаз и щитовидной железы.



Во-первых, с моими глазами сейчас все достаточно хорошо. Мой правый глаз все еще остается целым (после 2 отслоек и 4 операций), и хотя все еще есть некоторый отек сетчатки, я очень благодарен, что не потерял зрение на этом глазу.



Они будут продолжать наблюдать за обоими глазами (в левом глазу есть два разрыва и множество мушек), и я считаю, что мне повезло сохранить зрение на данный момент.



Что касается узлов в щитовидной железе, то, к сожалению, была проведена биопсия левой стороны, и результат оказался на 95% подозрительным на рак. Поскольку я певец, мой лечащий врач порекомендовал мне обратиться к специалисту, так как при тиреоидэктомии риск повреждения голосового нерва очень высок.



Я встретился со специалистом в Бостоне, который, по сути, написал книгу по этому виду операций и может контролировать состояние голосового нерва, чтобы снизить риск его повреждения. Похоже, что рак растет медленно, и на данный момент он рекомендует удалить левую часть щитовидной железы. Хотя на правой стороне тоже есть узел, но он немного меньше по размеру, и за ним будут продолжать наблюдать. Удаление только одной стороны щитовидной железы позволит мне, скорее всего, не принимать никаких гормональных препаратов, и я смогу относительно быстро вернуться к обычному уровню жизни.



После удаления раковой опухоли можно будет провести дополнительные обследования.



В настоящее время операция назначена на 15 декабря этого года, и я смогу вполне нормально функционировать сразу после операции". Он сказал, что потребуется несколько месяцев на восстановление, чтобы я смог петь в полный голос. Мы (STRYPER) записываем альбом в январе 2024 года, и я планирую петь в феврале, так что, по словам доктора, это будет идеальное время.



Хотя я немного нервничаю, потому что я певец, я верю, что все будет хорошо и что я смогу оставить случившееся в прошлом относительно скоро.



Я искренне ценю ваши мысли и молитвы, а также всю поддержку, которую вы оказали мне в это время. Я буду держать вас всех в курсе событий по мере приближения указанного срока.



С большой любовью и уважением, Michael!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 138

