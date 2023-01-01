Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 19
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET о состоянии здоровья



zoom
MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Привет, мои друзья!

Я хотел бы рассказать вам о состоянии моих глаз и щитовидной железы.

Во-первых, с моими глазами сейчас все достаточно хорошо. Мой правый глаз все еще остается целым (после 2 отслоек и 4 операций), и хотя все еще есть некоторый отек сетчатки, я очень благодарен, что не потерял зрение на этом глазу.

Они будут продолжать наблюдать за обоими глазами (в левом глазу есть два разрыва и множество мушек), и я считаю, что мне повезло сохранить зрение на данный момент.

Что касается узлов в щитовидной железе, то, к сожалению, была проведена биопсия левой стороны, и результат оказался на 95% подозрительным на рак. Поскольку я певец, мой лечащий врач порекомендовал мне обратиться к специалисту, так как при тиреоидэктомии риск повреждения голосового нерва очень высок.

Я встретился со специалистом в Бостоне, который, по сути, написал книгу по этому виду операций и может контролировать состояние голосового нерва, чтобы снизить риск его повреждения. Похоже, что рак растет медленно, и на данный момент он рекомендует удалить левую часть щитовидной железы. Хотя на правой стороне тоже есть узел, но он немного меньше по размеру, и за ним будут продолжать наблюдать. Удаление только одной стороны щитовидной железы позволит мне, скорее всего, не принимать никаких гормональных препаратов, и я смогу относительно быстро вернуться к обычному уровню жизни.

После удаления раковой опухоли можно будет провести дополнительные обследования.

В настоящее время операция назначена на 15 декабря этого года, и я смогу вполне нормально функционировать сразу после операции". Он сказал, что потребуется несколько месяцев на восстановление, чтобы я смог петь в полный голос. Мы (STRYPER) записываем альбом в январе 2024 года, и я планирую петь в феврале, так что, по словам доктора, это будет идеальное время.

Хотя я немного нервничаю, потому что я певец, я верю, что все будет хорошо и что я смогу оставить случившееся в прошлом относительно скоро.

Я искренне ценю ваши мысли и молитвы, а также всю поддержку, которую вы оказали мне в это время. Я буду держать вас всех в курсе событий по мере приближения указанного срока.

С большой любовью и уважением, Michael!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом