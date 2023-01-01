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Michael Sweet

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MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»



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MICHAEL SWEET в рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь рассказал о встрече с KING'ом DIAMOND'ом и, в частности, ответил на вопрос о возможности совместной работы:

«Я бы обязательно обсудил это с ним. Я этого не сделал, и, возможно, когда-нибудь это произойдёт. Это было бы потрясающе. Но мы просто разговаривали об обычных вещах. И это был короткий, недолгий разговор — может быть, пять минут, шесть минут. А его жена написала на моей странице в соцсетях о том, как она хочет встретиться со мной и познакомиться с группой, и как здорово, что мы с Kim'ом встретились. Это было очень круто, чувак. Это было потрясающе».

На вопрос о том, готов ли он исполнить совместную песню с Кингом, Michael сказал:

«Конечно. Скажу так: прежде чем что-то сделать, я думаю об этом, и не хочу показаться глупым, но я молюсь об этом. Я молюсь обо всём, что я делаю, например: "Стоит ли мне это делать?" И некоторые люди могут подумать: "Это странно", но именно так я и живу. И я обязательно помолюсь об этом, как я это сделал когда-то со SWEET & LYNCH [он имеет в виду свой текущий проект с легендарным гитаристом Джорджем Линчем, который называет себя "свободомыслящим атеистом"]».






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