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MICHAEL SWEET рад новому судье
MICHAEL SWEET похвалил Эми Кони Барретт, недавно номинированную в Верховный суд, за то, что она ответила на вопросы во время слушаний по утверждению "с уравновешенностью, благодатью, терпением, смирением и умом".
В то время как некоторые демократы издевались над Барретт за то, что она экстремистка по причине ее католической веры и за то, что она ранее критиковала аборты и решение Верховного суда относительно Закона о доступной медицинской помощи, республиканцы защищали ее, воспитывая в ней характер и ее сильные юридические качества.
«Что бы вы ни думали о номинации в Верховный суд, Эми Кони Барретт, безусловно, произвела на меня впечатление. В течение нескольких часов просидеть под огнем в изнурительном процессе допроса без всяких записок (тем не менее, у нее был @starbucks). Она ответила на вопросы с уравновешенностью, грацией, терпением, смирением и умом, в то время как на самом деле дала сенаторам урок права, политики и откровенности. Это было очень свежо! #amyconeybarrett — абсолютный гений».
В 1990 году окончила школу в Новом Орлеане. В 1994 году получила степень бакалавра искусств в Роудс-колледже, входила в состав общества Phi Beta Kappa. В 1997 году Барретт окончила со степенью доктора Школу права Университета Нотр-Дам, была исполнительным редактором Notre Dame Law Review.
Работала помощником судьи Лоуренса Силбермана в Апелляционном суде США по округу Колумбия, с 1998 по 1999 год — помощник судьи Верховного суда США Антонина Скалиа. С 1999 по 2002 год — в юридической фирме Miller, Cassidy, Larroca & Lewin в Вашингтоне.
В 2002 году она начала преподавать в Школе права Университета Нотр-Дам, с 2010 года — профессор права.
Барретт является членом консервативной организации «Общество федералистов».
Являлась одним из основных кандидатов на выдвижение в Верховный суд США после смерти 18 сентября 2020 года судьи Рут Гинзбург. 26 сентября президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд США.
Муж — помощник прокурора Соединенных Штатов Северного округа штата Индиана Джесси М. Барретт. У них семеро детей.
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