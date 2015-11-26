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Michael Sweet

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18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD
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|||| сегодня

MICHAEL SWEET рад новому судье



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MICHAEL SWEET похвалил Эми Кони Барретт, недавно номинированную в Верховный суд, за то, что она ответила на вопросы во время слушаний по утверждению "с уравновешенностью, благодатью, терпением, смирением и умом".

В то время как некоторые демократы издевались над Барретт за то, что она экстремистка по причине ее католической веры и за то, что она ранее критиковала аборты и решение Верховного суда относительно Закона о доступной медицинской помощи, республиканцы защищали ее, воспитывая в ней характер и ее сильные юридические качества.

«Что бы вы ни думали о номинации в Верховный суд, Эми Кони Барретт, безусловно, произвела на меня впечатление. В течение нескольких часов просидеть под огнем в изнурительном процессе допроса без всяких записок (тем не менее, у нее был @starbucks). Она ответила на вопросы с уравновешенностью, грацией, терпением, смирением и умом, в то время как на самом деле дала сенаторам урок права, политики и откровенности. Это было очень свежо! #amyconeybarrett — абсолютный гений».

В 1990 году окончила школу в Новом Орлеане. В 1994 году получила степень бакалавра искусств в Роудс-колледже, входила в состав общества Phi Beta Kappa. В 1997 году Барретт окончила со степенью доктора Школу права Университета Нотр-Дам, была исполнительным редактором Notre Dame Law Review.

Работала помощником судьи Лоуренса Силбермана в Апелляционном суде США по округу Колумбия, с 1998 по 1999 год — помощник судьи Верховного суда США Антонина Скалиа. С 1999 по 2002 год — в юридической фирме Miller, Cassidy, Larroca & Lewin в Вашингтоне.

В 2002 году она начала преподавать в Школе права Университета Нотр-Дам, с 2010 года — профессор права.

Барретт является членом консервативной организации «Общество федералистов».

Являлась одним из основных кандидатов на выдвижение в Верховный суд США после смерти 18 сентября 2020 года судьи Рут Гинзбург. 26 сентября президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд США.

Муж — помощник прокурора Соединенных Штатов Северного округа штата Индиана Джесси М. Барретт. У них семеро детей.

STRYPER's MICHAEL SWEET Praises Supreme Court Nominee AMY CONEY BARRETT: 'Absolute Genius'



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