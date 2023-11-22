MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

MICHAEL SWEET подверг критике тех, кто критикует верующих за веру:
«Я никогда не пойму менталитет людей, которые считают необходимым постоянно проявлять неуважение к верующим.
Вот моё мнение: этих людей запугивают те, кто верит в Бога, и находят в этом радость. Я больше скажу, что это несчастные люди, которые находятся в поиске, и им нужно разобраться, что именно лишает их радости, и исправить это.
Обратитесь за помощью. Сходите к кому-нибудь. Докопайтесь до корня проблемы. Проблема, конечно, не в других людях, которые счастливы в своей вере.
Проблема гораздо глубже, и наблюдать её очень печально.
Я уже говорил и буду повторять раз за разом: всё дело в уважении. Во всём. Каждый вопрос, каждое разногласие, каждый мотив. Уважение. Если у вас его нет — найдите. Если у вас его много — передайте дальше».
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https://www.youtube.com/watch?v=rtGxQlcHV5E&pp=ygUd0LLQsNGF0YjRgtCw0LnQvSDQv9Cw0L3Rh9C40L0%3D