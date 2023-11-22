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Michael Sweet

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22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER
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|||| сегодня

MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»



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MICHAEL SWEET подверг критике тех, кто критикует верующих за веру:

«Я никогда не пойму менталитет людей, которые считают необходимым постоянно проявлять неуважение к верующим.

Вот моё мнение: этих людей запугивают те, кто верит в Бога, и находят в этом радость. Я больше скажу, что это несчастные люди, которые находятся в поиске, и им нужно разобраться, что именно лишает их радости, и исправить это.

Обратитесь за помощью. Сходите к кому-нибудь. Докопайтесь до корня проблемы. Проблема, конечно, не в других людях, которые счастливы в своей вере.

Проблема гораздо глубже, и наблюдать её очень печально.

Я уже говорил и буду повторять раз за разом: всё дело в уважении. Во всём. Каждый вопрос, каждое разногласие, каждый мотив. Уважение. Если у вас его нет — найдите. Если у вас его много — передайте дальше».






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22 ноя 2023
T
Termofucker
Верующие - опасные люди.У них есть воображаемый друг,который им всё прощает.Любая религия - это наркотик,который приносит радость верующему.А любой наркотик ведёт к деградации личности.
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22 ноя 2023
HeliosHyperion
Пусть верят, во что хотят, только не пытаются обратить и не творят дичь. И да, это не повод их не хуесосить.
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22 ноя 2023
Tomahawk
Потому что у большинства "мыслящех" аметистов в башке смердящее варево из сомнительного научпопа и манипулятивных высеров паблика Атеист.
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22 ноя 2023
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, отборной двойной кринжатины навалил, спасибо.
22 ноя 2023
ElectricRetard
Tomahawk, люди пытаются оспаривать концепт существования бога логикой. Это независимо от твоих взглядов тупизм невероятный.

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